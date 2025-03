BBB 25: Pai de João Gabriel diz se aprova aproximação do brother com Thamiris

romance no ar

Nesta quinta-feira, 6, após a festa da líder Vitória Strada, no BBB 25, Thamiris e João Gabriel protagonizaram o terceiro beijo da temporada

Na madrugada desta quinta-feira, 6, após a festa da líder Vitória Strada, no BBB 25, os participantes Thamiris e João Gabriel protagonizaram o terceiro beijo da temporada em um dos quartos do confinamento. De olho nas atitudes do filho dentro da casa, Fábio Castro, pai dos gêmeos, falou sobre o momento.

Em entrevista ao portal gshow, ele contou que vê o beijo como "só um momento" entre os confinados. Ele contou ainda o que acha de uma possível relação: "Eu não aprovo a aproximação deles". O pai do goiano também comentou que acredita que a relação não deve influenciar no jogo. "Espero que não impacte em nada".

Fábio afirmou que não é possível confirmar que os dois estejam vivendo um clima de romance. "Esse clima de romance é apenas a visão popular, não podemos afirmar que sim". E ele também comentou sobre o fato de João Pedro já ter demonstrado carinho por Thamiris. "Com certeza, não vai haver ciúmes entre eles".

Como foi o beijo?

Os brothers, que trocaram carinhos diversas vezes durante a festa do Líder, finalmente se beijaram pouco antes de dormir. Thamiris chegou a cobri-los com o edredom por alguns segundos, mas logo depois os dois se viraram para o lado e pegaram no sono.

Ainda durante a manhã desta quinta-feira, 6, Thamiris e João Gabriel voltaram a se beijar por mais alguns minutos. O momento, no entanto, foi interrompido após a sister se levantar para buscar água na cozinha.

Para quem não acompanhou, o primeiro beijo da edição foi protagonizado por Aline e Diogo Almeida. Já o segundo beijo da temporada aconteceu entre Aline e Thamiris, também durante uma das festas do programa.

