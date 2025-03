BBB 25: Sisters reagem após Thamiris falar sobre beijo em João Gabriel

Thamiris conversou com Vitória Strada e Gracyanne Barbosa sobre ter beijado João Gabriel após a festa do líder do BBB 25

Na tarde desta quinta-feira, 6, Gracyanne Barbosa se aproximou de Thamiris e Vitória Strada que estão na cozinha do VIP. A nutricionista aproveitou o momento para contar para as colegas de confinamento sobre ter beijado João Gabriel após a festa do líder no BBB 25.

"Ontem, bem...", começou a nutricionista, interrompida pela musa fitness: "Eu vi", comentou. Vitória, então, questiona se eles "se pegaram", e a irmã de Camilla, a última eliminada do reality show, confirma.

Após ouvir a sister, a atriz questiona: "E a menina, e o discurso?", quis saber. Thamiris responde que não sabe, mas volta a falar sobre o beijo: "Mas foi legal", garantiu. Gracyanne quis saber como o brother reagiu hoje e a carioca afirmou que foi do mesmo jeito. "Falou normal", explicou.

As três dão risada da situação e a ex-mulher do cantor Belo contou que viu a movimentação dos dois: "Estou com inveja", brincou.

Vale lembrar que há algumas semanas João Gabriel falou sobre sua vida amorosa fora do reality. "Tenho um caso indefinido do lado de fora, mas eu estou com ela. Fica eu e ela. Sério. Demorei cinco anos para conquistá-la, mas não namoramos oficialmente. Quero nem falar o nome dela, aqui", disse ele, dizendo que nenhum dos dois "fica com outras pessoas".

Pai de João Gabriel diz se aprova aproximação do brother com Thamiris

De olho nas atitudes do filho no BBB 25, Fábio Castro, pai de João Gabriel, falou sobre o beijo do rapoaz com Thamiris. Em entrevista ao portal gshow, ele contou que vê o beijo como "só um momento" entre os confinados. Ele contou ainda o que acha de uma possível relação.

"Eu não aprovo a aproximação deles". O pai do goiano também comentou que acredita que a relação não deve influenciar no jogo. "Espero que não impacte em nada". Fábio afirmou que não é possível confirmar que os dois estejam vivendo um clima de romance. Saiba mais!

