Deborah Secco confessa decisão de retirar o silicone para nova personagem

Em preparação para interpretar Bruna Surfistinha, a atriz Deborah Secco revelou que pretende remover o silicone: "Papel muito importante"

Com um ano de trabalho intenso pela frente, Deborah Secco revelou em entrevista recente à Quem, que pretende tirar o silicone para os novos projetos . Após brilhar no Carnaval 2025, a atriz se prepara para novos desafios no cinema. Além de retornar ao papel icônico em uma sequência de Bruna Surfistinha, ela também dará vida a uma caminhoneira em um próximo longa-metragem.

"Quero tirar o silicone para fazer o filme. Ainda estamos captando e acredito que vamos gravar ano que vem. É um papel muito importante para mim", declarou ela ao veículo.

E sobre o novo filme, ela compartilhou os primeiros detalhes. "Não posso falar muito, ainda é sigiloso. Chama Sob o Céu de Tocantins e a personagem é Maura, uma caminhoneira, assexuada que descobre o primeiro amor. Ela descobre a potência desse sentimento.", disse Deborah Secco.

Deborah Secco revela decisão pessoal do ex-marido após fim do casamento

A atriz Deborah Secco e o diretor Hugo Moura anunciaram publicamente o fim do casamento há pouco menos de um ano, em abril do ano passado. Pais da pequena Maria Flor, de 9 anos, os dois ficaram juntos de 2015 a 2024.

Apesar da separação, Deborah e Hugo seguem tendo uma ótima relação de amizade. Em entrevista à 'Quem', a artista abriu o coração ao falar sobre a convivência com o ex-marido e explicou que ele optou por viver longe dos holofotes após o divórcio.

"O Hugo é uma pessoa que cada vez mais escolhe viver de forma discreta, então eu tenho respeitado muito isso. Mas ele é um grande pai, eu acho que é o melhor pai que ela [Maria Flor] poderia ter. É muito incrível ver a relação dos dois e a cumplicidade dos dois", declarou a famosa.

Em seguida, a atriz ressaltou que seu laço com Hugo Moura será eterno por causa da filha. "A gente vai estar junto sempre por ela. Ela é a coisa mais importante da minha vida e tenho certeza que é a coisa mais importante da vida dele também. A gente vai estar sempre escolhendo juntos por ela. Só prefiro não falar muito, porque sei que ele está querendo ficar cada vez mais discreto", concluiu ela.

