Luciana Gimenez ostenta corpo escultural em dia de praia: 'Toda linda'

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção ao postar fotos aproveitando o dia ensolarado em uma praia do Rio de janeiro

Luciana Gimenez agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando todo seu charme e beleza durante um momento de lazer na praia.

A apresentadora aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural ao surgir usando um biquíni rosa e tomando. "Meu amado, Rio!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu diversos elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita, maravilhosa", afirmou outra. "Se tem uma mulher toda linda, é a Luciana Gimenez", comentou um fã. "A mulher mais linda do Brasil!", falou mais uma.

Vale lembrar que Luciana Gimenez desfilou no último domingo, 2, no Carnaval de São Paulo pela escola de samba Vai-Vai. Após 20 anos, a famosa retornou para a agremiação e esbanjou toda a sua beleza na avenida com uma fantasia deslumbrante. "Minha fantasia é mais que brilho, é manifesto! Hoje, entro na avenida vestindo a força, a ousadia e o espírito incendiário de Zé Celso. Uma homenagem à arte que liberta, provoca e transforma!", celebrou.

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho celebram aniversário do filho

O filho de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, Lorenzo Gabriel, completou 14 anos e celebrou a data com uma festinha íntima. Na rede social, a apresentadora da RedeTV! postou fotos da comemoração e encantou.

Além de surgir ao lado do aniversariante e do ex-marido, a famosa ainda apareceu com seu primogênito, Lucas Jagger, fruto do relacionamento vivido com Mick Jagger. A comandante do Superpop também mostrou cliques do bolo, que foi inspirado em um videogame.

"Meu amor, meu filho amado, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade… meu maior presente! Hoje você completa 14 anos e meu coração transborda de orgulho e amor por você. A cada dia, vejo o menino incrível que você está se tornando, inteligente, carinhoso e dono de um coração gigante. Que sua vida seja sempre cheia de alegria e conquistas. Te amo infinitamente! Feliz aniversário, Lolo!", declarou. Veja a publicação!

