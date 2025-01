Bruna Griphao revela mudança de vida após o BBB: 'Estava passando por uma fase muito difícil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Griphao relembra participação no BBB 23 e confessa sobre retorno de sua carreira musical

"Me trouxe de novo à mulher que eu sempre fui", é assim que Bruna Griphao (25) relembra sua participação no BBB 23. A casa mais vigiada do Brasil tem uma importância muito grande para a atriz. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela as transformações em sua vida após participar do reality da Globo e ainda novidades na carreira.

"[Mudou] tudo, eu digo que teve a Bruna antes e pós. Não costumo muito falar isso, mas no ano de 2022 e início de 2023, eu estava passando por uma fase muito difícil em relação a mim mesma, aos meus relacionamentos, vivendo um momento muito caótico da minha vida. Eu sinto que o Big Brother me trouxe de novo à mulher que eu sempre fui, que eu já não conseguia mais encontrar e me empoderou de novo. Provou para mim mesma a mulher corajosa que eu sou", declara.

A atriz chegou até a final do BBB 23, Bruna Griphao responde se tem alguma dica para quem quer chegar longe no reality: "É muito difícil dar conselho de Big Brother, porque eu sinto que cada edição é uma edição e cada elenco faz a edição, mas eu diria para as pessoas sempre jogarem com o coração delas e com estratégia também".

Bruna Griphao é bastante atuante nas redes sociais e conta com mais de 4 milhões de seguidores. Apesar de chamar atenção com seus cliques, a exposição nas redes sociais nem sempre é fácil. A ex-BBB revela como lida com os ataques que recebe.

"Sendo uma figura pública, exposta desde tão nova, a gente já se acostuma a filtrar. Existem ataques que não querem nada de você, nada de proveitoso para tirar daquele comentário. E críticas que são construtivas, então, vale a pena a gente saber filtrar e ouvir", confessa.

COADJUVANTE E PROTAGONISTA

Em dezembro, surpreendeu seus fãs ao contar o novo passo de sua carreira. Isso porque a ex-BBB revelou que, muito em breve, lançará um novo projeto musical. Bruna Griphao confessa sobre sua relação com a música.

"A música sempre esteve presente na minha vida como atriz, ela sempre fez um papel muito importante na minha vida. Eu digo que se, eu não tivesse esse lado musical, eu nem seria atriz. Eu digo que sempre teve presente ali como coadjuvante, mas essencial para eu construir minha carreira de atriz, porque se eu não tivesse cantado nesses personagens, não teria passado nos testes", finaliza a ex-BBB Bruna Griphao.

