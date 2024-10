Bruna Griphao corta a franja sozinha e mostra o resultado

Bruna Griphao tomou a decisão de cortar a sua franja sozinha e fez questão de mostrar o resultado para os seus seguidores nas redes sociais

Em suas redes sociais, Bruna Griphao sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 30, a atriz contou que decidiu cortar a sua franja sozinha e fez questão de mostrar o resultado do novo visual.

Em seu Instagram Stories, Bruna publicou um vídeo em que aparece dentro de um carro enquanto mexe no cabelo. "Eu cortei minha franja sozinha e, sinceramente, acho que arrasei", escreveu ela.

O último trabalho de Bruna na TV foi na novela Nos Tempos do Imperador, exibida pela Rede Globo entre 2021 e 2022, em que ela interpretou Leopoldina.

Distúrbios alimentares

A atriz Bruna Griphao abriu o coração e fez algumas revelações pessoais a respeito de sua saúde e bem-estar. Atualmente com 25 anos, ela iniciou a carreira nas telinhas ainda criança. Em 2009, a artista atuou em Bela, a Feia, da Record, sua primeira novela.

Com a vida profissional em ascensão, a ex-participante do BBB 23 passou a receber uma onda de pressão para manter um 'corpo perfeito'. Em entrevista à Quem, Bruna, que desenvolveu distúrbios alimentares ao longo de sua vida, revelou que antes da fama se sentia muito bem com seu físico.

"Até para mim, que sou uma menina padrão: durante a minha fase entrando na minha vida adulta fui colocada como modelo fitness, e essa pressão foi prejudicial. Me colocou em um lugar que eu tinha que estar perfeita para as pessoas. Se eu não estivesse, ia perder aquele posto e ser ofendida - como já aconteceu várias vezes", declarou ela.

Em seguida, Bruna Griphao reforçou novamente que nunca realizou procedimentos estéticos e afirmou não se incomodar em desmentir informações a respeito de mudanças em seu corpo, uma vez que isso acontece com frequência. "Eu, que sempre malhei minha vida inteira, nunca fiz uma cirurgia plástica", disse.

E completou: "Eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Pode cair um raio em cima de mim se eu estiver mentindo. A única cirurgia no meu corpo é no meu joelho". Ao longo da entrevista, Bruna Griphao ainda explicou que a cobrança por um ‘corpo perfeito’ desencadeou distúrbios alimentares.

"Essa pressão que sentia do externo, e que fazia em mim também, me fez desenvolver vários distúrbios alimentares. Eu passei por muitas coisas até, de fato, me aceitar como a mulher que eu sou, na fase que eu tiver. É um processo diário de aceitação e de querer estar saudável acima de tudo - tanto na mente quanto no físico", relatou a ex-BBB 23.

