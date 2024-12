Ex-BBBs entregam seus segredinhos para atrair sorte na virada do ano; confira!

À pedido da CARAS Brasil, as ex-BBBs Bruna Griphao, Flay, Sarah Andrade e Leidy Elin revelam superstições que carregam para a virada de ano

Falta muito pouco para 2025 chegar! E para que o novo ano já comece com muita sorte e prosperidade, nada melhor do que dá aquela forcinha com os tradicionais e infalíveis rituais de passagem. A pedido da CARAS Brasil, as ex-BBBs Bruna Griphao (25), Flay (30), Sarah Andrade (33) e Leidy Elin (27) revelam superstições que carregam para a virada de ano e entregam seus segredinhos, confira a seguir!

A cantora e atriz Bruna Griphao confessa que sua principal superstição para o Réveillon são as sete ondinhas, tradição muito vista entre os rituais de passagem de ano, que teve início na religião da Umbanda. “É uma forma de ter um ano próspero, e deixar para trás o que passou”, diz a participante do BBB 23. Já Flay, participante do BBB 20, destaca: “Gosto da ideia de simbolizar o que é prioridade para você no próximo ano e usar a questão das cores para expressar isso”.

A empresária Sarah Andrade revela que naquela famosa contagem dos últimos 60 segundos, sempre mentaliza coisas boas e faz pedidos em relação ao ano que está por vir. “Os últimos minutos do ano eu gosto de parar e fazer os pedidos do que quero no próximo ano. Então, acredito que essa é uma hora de mentalizar coisas boas. Naquele último minuto do ano, gosto de mentalizar o que quero para o ano que está por vir”, confessa a participante do BBB 21.

Uma tradição que muitas pessoas carregam para o Réveillon é de pular ondas, algo que a influenciadora e trancista Leidy Elin afirma que também é um costume seu para a virada de ano. Pular ondas na virada de ano é uma tradição de origem da religião umbandista. “Tem como significado deixar para trás o que já passou e agradecer e pedir coisas boas e positivas para o próximo ano”, conta a participante do BBB 24.

