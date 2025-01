Boninho reage ao ser questionado sobre mudança no BBB 25

Longe da Globo desde o final de 2024, Boninho recebe questionamento sobre mudança na dinâmica do BBB 25 e responde sobre ‘economia’

O diretor de TV Boninho foi surpreendido com uma pergunta sobre uma mudança no BBB 25, da Globo. Porém, ele não é mais a pessoa indicada para responder dúvidas do reality show, já que deixou a atração em 2024. Durante muito tempo, Boninho foi o diretor do Big Brother, mas se despediu do cargo ao sair da Globo depois de 40 anos de trabalho.

Mesmo assim, o nome dele ainda é o mais lembrado quando o assunto é o Big Brother e ele mostrou bom-humor ao responder a dúvida do fã. No X, antigo Twitter, um internauta perguntou sobre uma mudança no jogo: o fim da música no gramado antes de uma eliminação.

“Boninho, por que acabou a música no grama do BBB nas terças-férias?”, perguntou o rapaz. Então, o diretor deu sua opinião sobre a mudança: “[risos] Sei lá! Devem estar economizando”.

Boninho ficou na Globo por 40 anos

Em seu Instagram oficial, Boninho resgatou momentos marcantes de sua longa carreira nas telinhas e agradeceu a grande parceria da Globo e do público durante as mais de quatro décadas de trabalho. "Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: televisão! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", iniciou ele na legenda.

"Nela conheci a Ana, meu grande amor. E me despedi com o mais lindo especial que já fiz do meu, do nosso grande e amado Roberto Carlos. Encerrar esse ciclo assim foi lindo demais. Obrigado Globo, meus amigos e parceiros que caminharam ao meu lado e colaboraram para cada projeto brilhar ainda mais", continuou.

Por fim, o 'Big Boss' desejou que seu novo desafio profissional seja tão bom quanto os últimos 40 anos: "Obrigado também a vocês que sempre estão por aqui torcendo, curtindo. E que a nova história que começarei a trilhar a partir de 2025 seja tão feliz como eu fui nesses anos todos junto com vocês", concluiu.

