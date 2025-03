Big Fone no BBB 25: veja quem atendeu e ganhou benefício

O Big Fone tocou no BBB 25 na manhã deste domingo, 09, e sister que atendeu ganhou um benefício, que em breve será revelado

O Big Fone tocou na manhã deste domingo, 09 , para agitar ainda mais a formação do Paredão. Daniele Hypolito atendeu e ganhou um benefício, que será a chance de conhecer a Loja Secreta , local onde poderá escolher um poder para usar no jogo.

Entre as opções disponíveis estarão: o Poder de Anular, o qual a pessoa pode anular um voto recebido; o Poder do Não, que dá a possibilidade de anular a imunidade dada pelo Anjo; o Poder do Dois, que faz o voto valer dois; o Poder do Desvio, que dá o direito de tirar alguém da mira do líder; o Poder da Imunidade, que deixa o comprador imune e o Poder Supremo, que dá a possibilidade de tirar uma pessoa do paredão e colocar outra no lugar, inclusive se tiver imunizada ou for indicada pelo líder.

Daniele Hipolyto ainda não sabe qual é o benefício que recebeu ao atender o Big Fone. A voz apenas contou que na hora certa ela saberá do que se trata e que pode fazer sua estratégia por enquanto, podendo falar o que ouviu no Big Fone ou inventar outra coisa para os brothers.

Neste sábado, 08, aconteceu a Prova do Anjo e apenas oito brothers puderam jogar o jogo de tabuleiro. Após quinze rodadas, Delma venceu o colar e colocou Thamiris no Castigo do Monstro.

Daniele Hypolito atendeu o #BigFone! ☎️ Ela será levada para a 'Loja Secreta", onde encontrará poderes disponíveis para comprar. Eles poderão ser usados no dia da formação do Paredão! 😱

Daniele Hypolito conta o que ouviu no Big Fone para os outros brothers. 👀

Dinâmica da semana no BBB 25

No domingo, 9, pela manhã, o Big Fone vai tocar e quem atender poderá ir em uma Loja Secreta. Lá, a pessoa encontrará várias opções de Poderes para comprar, como: Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo.

Durante a noite de domingo, eles vão formar mais um paredão triplo. O comprador do Poder vai usá-lo dentro do momento determinado pelo poder. O Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; um participante será emparedado pelo voto da casa; 1 contragolpe do mais votado pela casa; 1 contragolpe do contragolpeado. Três pessoas disputam a prova Bate-volta e uma pessoa se casa.

Na terça-feira, 11, uma pessoa será eliminada.

