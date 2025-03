Prova do Anjo: saiba quem ganhou e imunizará um participante no BBB 25

Após jogo de tabuleiro, com participação apenas de alguns brothers, um deles levou o colar da imunidade na Prova do Anjo; veja quem foi

A Prova do Anjo deste sábado, 08, foi vencida por Delma . A participante, que levou o melhor resultado da disputa, terá a oportunidade de imunizar um brother durante a formação do Paredão neste domingo, 09.

Apenas oito pessoas puderam realizar a prova: Diego Hypolito, Delma, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinícius, Vitória Strada e Guilherme foram os brothers que jogaram um jogo de tabuleiro. O vencedor era quem chegasse ao final primeiro. A sister então foi quem conseguiu levar a melhor após quinze rodadas.

Apesar de ter levado o colar da imunidade e poder proteger alguém, a escolha do poderá ser anulada pelo Big Fone, que tocará neste domingo, 09. Para o Castigo do Monstro, Delma escolheu Thamiris .

😈 Delma escolhe Thamiris para o Castigo do Monstro "Plantão da Globo"! 🚨 A castigada deverá entrevistar os participantes pela casa. Thamiris também perde 300 estalecas! #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/VOcmkNxvMu — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2025

Dinâmica da semana no BBB 25

No domingo, 9, pela manhã, o Big Fone vai tocar e quem atender poderá ir em uma Loja Secreta. Lá, a pessoa encontrará várias opções de Poderes para comprar, como: Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo.

Durante a noite de domingo, eles vão formar mais um paredão triplo. O comprador do Poder vai usá-lo dentro do momento determinado pelo poder. O Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; um participante será emparedado pelo voto da casa; 1 contragolpe do mais votado pela casa; 1 contragolpe do contragolpeado. Três pessoas disputam a prova Bate-volta e uma pessoa se casa.

Na terça-feira, 11, uma pessoa será eliminada.

