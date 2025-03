BBB 25: Saiba quem Maike colocou na Mira do Líder

Líder da semana no BBB 25, da Globo, o brother Maike colocou a pulseira da mira em 5 pessoas e vai indicar uma delas ao paredão no domingo, 9

Na noite desta sexta-feira, 7, o líder Maike colocou cinco pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 9, ele terá que indicar uma dessas pessoas ao oitavo paredão da temporada.

Em sua decisão, o brother colocou Vitória Strada, Aline, Vinicius, Diego Hypolito e Daniele Hypolito na Mira do Líder. Ele justificou sua escolha com base nas pessoas que já votaram nele e que o colocariam no paredão em alguma oportunidade.

Vale lembrar que Maike ganhou a liderança após uma prova de resistência que durou 9h53.

Dinâmica da semana no BBB 25

No sábado, 8, os brothers disputam a Prova do Anjo. No domingo, 9, pela manhã, o Big Fone vai tocar e quem atender poderá ir em uma Loja Secreta. Lá, a pessoa encontrará várias opções de Poderes para comprar, como: Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo.

Durante a noite de domingo, eles vão formar mais um paredão triplo. O comprador do Poder vai usá-lo dentro do momento determinado pelo poder. O Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; um participante será emparedado pelo voto da casa; 1 contragolpe do mais votado pela casa; 1 contragolpe do contragolpeado. Três pessoas disputam a prova Bate-volta e uma pessoa se casa.

Na terça-feira, 11, uma pessoa será eliminada.