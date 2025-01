BBB 25: Vitória Strada leva punição em momento de intimidade

Eita! Vitória Strada perde estalecas ao levar punição enquanto estava em um momento de intimidade, mas não se abalada por causa de conquista

Na manhã desta sexta-feira, 24, a atriz Vitória Strada levou uma punição na casa do BBB 25, da Globo. Ela estava em um momento de intimidade e a produção tirou estalecas dela.

Tudo começou quando a produção fez um sinal de alerta para reunir todos os participantes na sala de estar. Porém, Vitória não apareceu. Com a demora dela, a produção deu uma punição e ela perdeu 50 estalecas .

Momentos depois, Strada aparece na sala e os brothers perguntam onde ela estava. Então, a sister revela que estava no banheiro fazendo o ‘número 2’. Os brothers começam a aplaudi-la, já que todos sabiam que ela não conseguia fazer cocô desde o início do reality show.

Com a alegria de todos, Vitória se ajoelhou no chão e agradeceu pelo incentivo. “Obrigada a todos que acreditaram em mim! Eu não vi o ‘todos para a sala’. Eu saí do banheiro e vi: Vitória, menos 50 estalecas’”, afirmou ela.

Vitória Strada revela o que ainda sente pela ex-namorada

A atriz Vitória Strada relembrou o fim do noivado com a atriz e diretor Marcella Rica. Em uma conversa no BBB 25, da Globo, ela contou que as duas terminaram de forma amigável e que se falam até hoje. Inclusive, a famosa declarou que ainda ama a ex, mas é um tipo de amor diferente.

"A gente terminou mas a gente se ama muito, sempre vai se amar. Sempre deixo muito claro isso, ela é uma pessoa incrível. Tipo, a gente terminou porque era a melhor forma de a gente cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida. A gente torce muito uma pela outra, a gente se apoia muito, a gente compartilha as coisas", disse ela.

E completou: "Obviamente, as vezes você termina uma relacionamento e não mantém contato, ou terminou ruim. Cara, quando você tem muito respeito e tem a sorte de ter uma relação que... Claro que você sofre, claro que dói, mas quando você consegue ter a maturidade de passar por esse sofrimento e essa dor e entender que amor é amor. São amores diferentes, você não precisa deixar de amar a pessoa para seguir a sua vida, sabe? Só que você tem que ir entendendo onde esse amor vai".

Então, Strada comentou sobre as especulações sobre sua orientação sexual. "O que eu já ouvi de história. Eu fazia mocinha de novela das seis e sempre tinha namorado homens. Até, então, tudo certo. Só que eu me apaixonei e lidei da forma mais natural possível. Só que tem muito preconceito ainda. 'Mas não era hétero?', me apaixonei, pode acontecer", relembrou.

