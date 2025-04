BBB 25: Vitória Strada revela atitude radical de amiga com sua ida para o reality

Confinada no BBB 25, Vitória Strada surpreendeu ao contar que perdeu uma amizade antiga por aceitar convite para o reality show

Se preparando para dar início a um novo ciclo no jogo do BBB 25, os brothers se reuniram na tarde desta quinta-feira, 3, para conversar sobre o pré-confinamento do reality show. Durante o bate-papo, os participantes relataram a dificuldade em manter segredo sobre o convite para o programa.

Vitória Strada, então, revelou aos colegas que uma de suas amigas não teve uma reação muito agradável ao descobrir que ela estaria no elenco da temporada. De acordo com a atriz, a moça em questão acabou rompendo laços por não ter sido convidada para entrar como sua dupla.

"Eu perdi até amiga para vir para cá. No dia em que vazou [a informação de] que eu ia vir para cá, eu já não respondi mais mensagens. Eu falei: 'Não sei mentir, então não vou responder as pessoas'. Era um dia antes [do confinamento], e eu falei: 'Vou fingir que eu estou confinada e não vou responder ninguém'. E aí eu recebi mensagem da mãe dessa minha amiga. Tipo assim: 'Não acredito que você vai [para o BBB] e vai levar outra pessoa! Você sabe que era o sonho dela!'", recordou a sister.

"Ai, gente, me poupe!", reagiu Renata, surpresa com o relato de Vitória. A atriz, então, explicou como a situação se desenrolou: "E [recebi mensagem] dessa minha amiga também. Ela mandou como se eu fosse uma decepção", lamentou ela, revelando que conhecia a amiga em questão há muito tempo.

"O que é isso, gente? Você não tinha uma amiga, tinha uma hater", comentou Diego Hypolito. Vitória Strada finalizou o assunto explicando o motivo de ter escolhido Mateus - eliminado no quinto paredão - e não a amiga citada para entrar como sua dupla no BBB 25.

"É... E eu nem respondi. É uma amiga que eu conheço há muitos anos. Só que, na nossa vida, às vezes a gente tem mais proximidade com uma pessoa que a gente conhece há menos tempo que com quem a gente conhece há mais tempo. E essa pessoa não se encaixava para vir para cá comigo. Não quer dizer que eu não goste dela, que não seja minha amiga, mas ela não se encaixava", concluiu ela.

Como Vitória Strada conheceu Mateus?

O arquiteto Mateus, que entrou como dupla de Vitória Strada no BBB 25, deixou a casa mais vigiada do país no quinto paredão da temporada. Fora do confinamento, o ex-brother abriu o coração e revelou ao público como conheceu a atriz; confira detalhes!

