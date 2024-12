Babu Santana faz alerta após sofrer acidente de carro: 'Salvou a minha vida'

O ator e ex-BBB Babu Santana tranquilizou os seguidores das redes sociais após sofrer um acidente de carro e aproveitou para fazer alerta

Babu Santanausou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para tranquilizar seus fãs após sofrer um acidente de carro na última segunda-feira, 23. O ator e ex-BBB perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Babu agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após a divulgação da notícia, além disso, ele aproveitou para alertar sobre a importância de usar o cinto de segurança, pois segundo ele, foi o que salvou a sua vida.

"Gente, eu tô bem. Vocês devem ter visto que eu sofri um grave acidente na TransOlímpica [via expressa da cidade do Rio de Janeiro]. Eu estava vindo em uma curva, o carro saiu de traseiro, tentei controlar, perdi o controle e acabei batendo na mureta que divide o BRT, capotei", explicou.

Em seguida, Babu agradeceu a ajuda que recebeu após o acidente e falou sobre a importância do cinto de segurança. "Eu fiquei muito assustado, eu estava no meio da pista do BRT. Acho que meu maior pânico era se viesse outro carro. Quando eu constatei que eu tava bem, só ralei o joelho, tá tudo certo... foi só um susto, um susto daqueles, mas só um susto", ressaltou.

"O cinto de segurança, foi ele que me salvou. Sempre usem o cinto de segurança. Eu tô aqui dando esse depoimento para vocês graças ao cinto de segurança. Você que tá dirigindo, na pessoa do lado e principalmente nas pessoas de trás, é super importante, foi o que salvou a minha vida", alertou.

Babu fez mais um agradecimento na legenda. "Família, estou bem. Na última terça, 23, às vésperas do Natal, eu sofri um grave acidente de trânsito. Meu carro capotou na Transolimpica. Apesar da gravidade, eu não tive ferimentos graves, apenas alguns arranhões. Fui socorrido rapidamente e nada de pior aconteceu. Muito obrigado a todos que me enviaram mensagens de carinho! Gratidão à vida e não esqueçam de sempre usar o cinto de segurança, porque foi graças a ele que uma tragédia não aconteceu", escreveu.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BABU SANTANA (@babusantana)

Esposa de Babu fala sobre o acidente

O ator e ex-BBB Babu Santana sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro no dia 23 de dezembro, informou a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. De acordo com a publicação, o acidente aconteceu em decorrência da pista molhada em um dia chuvoso.

A esposa dele, Lívia Nascimento, confirmou o acidente para a colunista e disse que o marido está bem. "Ele perdeu a direção do carro numa curva e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido da via. Ele passa bem", afirmou ela.

Leia também:De superação a sonho realizado: Veja curiosidades sobre Babu Santana, que faz 45