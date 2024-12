Após críticas, Eliezer esclarece por que não chama babá de Lua pelo nome

O influenciador Eliezer, pai de Lua Di Felice e Ravi, precisou se pronunciar após os seguidores taxarem a atitude do ex-BBB com a babá como 'descaso'

O influenciador digital e ex-BBBEliezerNetto foi questionado nesta quinta-feira, 26, sobre o motivo de não chama a babá da filha, Lua Di Felice, de um ano, pelo nome. O influenciador publicou duas perguntas que recebeu sobre o assunto por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Diante da polêmica, o influencer precisou dar satisfação aos seguidores e explicar a razão do comportamento - taxado de 'decaso' por um fã.

Um comentário deixado na 'caixinha de perguntas' compartilhada por Eliezer questiona: "Por que vocês chamam a babá de Lua de babá, e não, pelo nome dela?", escreveu.

O influenciador, então, respondeu: "Não sei porquê as pessoas se encasquetam tanto com isso", desabafou. "Não tem um 'porquê', simplesmente foi assim que foi acontecendo. Sabíamos que para bebês é mais fácil as sílabas repetidas e queríamos que a Lua entedesse com facilidade. Assim como eu chamo a Viih de mamãe, e ela me chama de papai.", iniciou.

E prosseguiu: "Não é o seu caso, mas muitas pessoas já colocaram essa questão como se estivéssemos cometendo um erro do tipo 'Nossa, mas eles chamam ela de babá'... Sendo que ela é babá. Queriam que chamássemos de quê?", refutou.

Em outro story, Eliezer compartilhou mais uma pergunta sobre o assunto: "Chamar a babá de babá, soa descaso para nós", sugeriu mais um.

O influenciador, por sua vez, defendeu-se: "Entendi. Não quero que pareça uma grosseria o que vou falar, mas... você é a nossa babá? Porque acho que, nessa equação, o que importa é o que ela [a babá] acha e sente, concorda?", questionou. "As outras opiniões são só opiniões", decretou.

E adicionou: "Mas para te deixar tranquila, já que está tão preocupada, se ela não estivesse sendo tratada muito bem ou satisfeita, ela não estaria com a gente há dois anos, né? Nós somos o tipo de família que considera quem trabalha com a gente como a nossa família também. Se acompanha a gente vai lembrar que, quando mudamos de casa, demos um carro para uma delas porque não queríamos que ela pegasse, por dia, quatro ônibus para chegar aqui.", pontuou.

"Vai perceber que elas estavam brincando com a gente como família no Natal. Vai perceber que todas são tratadas com muito carinho e respeito", encerrou.

No ano passado, Viih Tube e Eliezer Netto decidiram contratar uma babá para ajudar com a Lua. A influenciadora revelou, na época, que estava tendo crises de ansiedade por não conseguir administrar todas as suas coisas e, por isso, resolveu contar com ajuda profissional.

Viih Tube já comentou sobre polêmica

Em outubro de 2023, Viih Tube comentou sobre a xperiência de ter o apoio de uma babá para sua filha, Lua Di Felice. Além de explicar como funciona a dinâmica com a funcionária em sua residência, a influenciadora também desabafou sobre as críticas que enfrentou após a contratação.

As revelações aconteceram durante a participação da jovem de 24 anos no podcast Podpah. Na ocaisão, Viih abriu seu coração e contou que não queria uma babá durante a gestação, por medo dos comentários maldosos na web: “Se criou um rótulo de que ter babá é horrível, de que você não é mãe porque você tem babá”, iniciou. Confira!

