Kevinho mostra ganho de peso após mãe ser diagnosticada com câncer

Nesta quinta-feira, 26, o cantor Kevinho, de 26 anos, publicou um desabafo, por meio dos stories em seu perfil no Instagram, para falar sobre sua saúde mental com os seus seguidores. O funkeiro compartilhou uma série de registros em que comenta sobre uma "depressão gigante" que o acometeu após a mãe, Sueli Azevedo, ser diagnosticada com câncer.

Kevinho mostrou que ganhou alguns quilos devido à questão emocional. Inclusive, o cantor fez uma montagem em que exibe a diferença do antigo peso e o atual após o tratamento. Ele ainda falou sobre o alívio da mãe estar em remissão da doença.

"Quem me acompanha sabe o quão difícil foram esses últimos dois anos da minha vida! Receber a notícia que minha mãe estava doente foi um baque para todos da minha família. Abdicar da minha carreira pra cuidar da pessoa mais importante pra mim foi a escolha mais certa eu eu poderia ter feito, e faria tudo novamente. Hoje, graças a Deus, minha mãe está curada. E pra comemorar, o Kevinho está de volta, fazendo o que eu mais ano na vida, que é música pra vocês!", iniciou.

"Em breve farei um vídeo falando tudo que passei nesses últimos anos, depois do diagnóstico da minha mãe. Me abalou muito e foram muitas batalhas que só quem já passou por isso sabe. Depressão me pegou de um jeito que nunca imaginei, mas Deus sabe de tudo e não dá um fardo que a gente não possa carregar!", acrescentou.

Na imagem em que exibe o peso antigo, Kevinho narra. "Esse sou em um ano atrás! Logo após a notícia do diagnóstico da minha mãe, me afundei numa depressão gigante, o medo, as incertezas, faziam eu descontar tudo na comida! Fora o ganho de peso, eu estava acabando com a minha saúde."

"Mas Deus sabe o melhor pra todos nós! E me deu forças pra vencer mais uma batalha. Esse sou eu hoje, curado e em constante evolução. Já se foram 14 kg e a saúde está em dia! Procure sempre fortalecer sua mente e sua fé em Deus! Trabalhe honestamente, foque na sua família, que o senhor vai te honrar", encerrou sobre seu corpo atual.

Confira, abaixo, a imagem em que consta a montagem do 'antes e depois' de Kevinho:

Kevinho desabafa sobre depressão após diagnóstico de câncer da mãe - Foto: Reprodução/Instagram

Estado de saúde de Sueli

Em maio deste ano, Kevinho compartilhou com seus seguidores a notícia de que sua mãe, Sueli Azevedo, está “praticamente” curada do câncer. O cantor passou a maior parte de 2023 afastado de sua carreira para cuidar dela.

“Como vocês sabem, eu parei minha carreira musical desde que eu descobri a doença da minha mãe. Ela é uma guerreira, passou por várias batalhas, venceu a quimioterapia, a radioterapia e, hoje, ela está praticamente curada!”, afirmou na época.

“Ela vai fazer um tratamento tomando um comprimido durante cinco anos. Agora, é mais acompanhar, fazer exames, para ver se o tumor não voltará. Tenho certeza que não vai voltar, porque Deus é maravilhoso”, explicou.

Com a melhora de Sueli, o artista retomou a carreira e garantiu que está trabalhando em novos projetos musicais, os quais lançará em breve. Confira!

