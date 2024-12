Pedro Scooby e Cintia Dicker comemoram o aniversário da filha com festão

Nas redes sociais, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby mostrou a comemoração do aniversário de dois anos de Aurora, sua filha com Cintia Dicker

O surfista e ex-BBB Pedro Scoobyencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao mostrar uma foto da festa de aniversário de sua filha caçula, Aurora. A menina, fruto de seu casamento com Cintia Dicker, completou dois anos de vida.

Para comemorar a data especial, Aurora ganhou uma festa com o tema do filme infantil 'Rio'. A decoração contou com as imagens das araras Blu e Jade. O bolo e doces também foram personalizados com os personagens da animação.

Na imagem postada no feed do Instagram, a aniversariante aparece celebrando seu aniversário com os papais e os irmãos mais velhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de nove. Os três são frutos do casamento do surfista com Luana Piovani. "Aurora 2 anos", escreveu Scooby na legenda.

Os internautas parabenizaram Aurora nos comentários. "Viva Aurora", disse uma seguidora. "Parabéns, princesa", escreveu outra. "Essa alegria é contagiante!! Parabéns para vocês", falou uma fã. "Parabéns, Aurora, muita saúde e muitas felicidades", desejou mais uma.

Como foi o reencontro de Pedro Scooby com os filhos gêmeos?

Pedro Scooby está com a família completa! Na manhã do dia 17, o surfista seguiu até um aeroporto do Rio de Janeiro para receber os filhos gêmeos, Bem e Liz, de 9 anos, no Brasil. As crianças, frutos de seu antigo casamento com Luana Piovani, residem em Portugal com a atriz.

Em seus stories no Instagram, Pedro Scooby filmou o momento em que os herdeiros desembarcaram no país e seguiram para reencontrá-lo. No vídeo compartilhado pelo famoso, Bem e Liz aparecem correndo em direção à madrastra, Cintia Dicker, que estava junto com o pai no local. "Chegaram", escreveu o surfista e ex-BBB na legenda da postagem. Veja as fotos!

