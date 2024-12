Samara Felippo ironiza haters ao postar foto com a caçula: 'Fingida'

A atriz Samara Felippo, mãe de duas, costuma desabafar sobre maternidade solo e, por isso, é alvo de muitos ataques por expor os seus desafios

Nesta quinta-feira, 26, a atriz Samara Felippo, de 46 anos, decidiu responder aos haters em suas redes sociais ao publicar uma foto com a filha caçula, Lara, de 11 anos, na piscina. A artista segue curtindo as festas de fim de ano com as duas filhas, em que consta também Alicia, de 15 anos, na ocasião. Nos stories de seu perfil no Instagram, a famosa aparece sorridente e com a adolescente lhe dando um abraço e um beijo.

"Fingida. Odeia ser mãe", escreveu, com emojis de gargalhada, para alfinetar os haters de plantão.

Samara Felippo posta com a caçula, Lara, e ironiza haters - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz é mãe solo das filhas que teve com o ex-jogador de basquete Leandrinho e costuma desabafar sobre maternidade solo e pais ausentes em suas redes sociais. Embora receba apoio de muitas mulheres, que passam ou não pela mesma situação, Samara também costuma ser bastante atacada nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Samara responde críticas dos seguidores

Recentemente, Samara Felippo rebateu críticas em suas redes sociais após receber um comentário maldoso de uma seguidora. "Mas feliz você não é mesmo, como reclama", disse a internauta.

Samara não deixou o comentário passar despercebido e fez questão de rebater. "Nadinha, nem um pouquinho, uma infelicidade só, filhas tristíssimas, traumatizadas coitadas, dá dó. Ps: Continuarei reclamando", rebateu, de maneira irônica. Confira!

O último trabalho de Samara Felippo na TV foi uma participação especial na novela Vai Na Fé, exibida pela Rede Globo em 2023. Na trama, ela interpretou Vera Caldas.

