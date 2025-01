BBB 25: Thamiris cai no choro após discutir com brother: 'Muita pressão'

Thamiris foi consolada após se desentender com brother que a apontou, junto com sua irmã, como 'dupla que esconde o jogo' no BBB 25

Assim que o primeiro Sincerão do BBB 25 chegou ao fim, alguns brothers tentaram resolver os conflitos apontados durante a dinâmica. As irmãs Camilla e Thamiris, apontadas por Diogo Almeida e Vilma como 'dupla que esconde o jogo', não esconderam a chateação com a escolha dos colegas de confinamento.

Ao longo da madrugada desta terça-feira, 21, Thamiris procurou se resolver com Diogo após os dois discutirem e explicar seu lado da história, mas foi ignorada pelo ator, que avisou que os dois conversariam em outro momento. A sister, por sua vez, caiu no choro ao desabafar com Giovanna Jacobina e Aline sobre a situação.

"A parada está me incomodando mesmo. Nessas horas que bate a maior saudade de casa. Querendo ou não, estamos com um monte de gente que conhecemos agora, sendo julgada por trocar de cozinha. Recebi coração partido, ninguém falou nada comigo. Agora eu sou a errada da história. Aí gera estresse, a gente estoura e fica malvista", disse ela.

"Sabia que ia ser difícil entrar, mas não imaginava que seria isso. É muita pressão", completou Thamiris em meio às lágrimas, sendo consolada por Giovanna e Aline. Vale lembrar que, durante o Sincerão de segunda-feira, 20, Diogo Almeida explicou que apontou a dupla de irmãs como 'esconde o jogo' após as duas sisters 'mudarem completamente' por irem para o Vip.

Diego Hypolito revela desejo de desistir do BBB 25

A segunda-feira, 20, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25, da TV Globo. Após formarem o primeiro paredão da edição na noite anterior, os participantes se reuniram na área externa da casa para inaugurar o tão esperado Sincerão.

Assim que finalizaram a dinâmica, o ex-ginasta Diego Hypolito, apontado junto com a irmã, Daniele Hypolito, por Gabriel e Maike como dupla que 'faz média com todo mundo', conversou com Vitória Strada a respeito de uma possível desistência. Ao longo do desabafo, o brother relatou que sua ansiedade tem aumentado nos últimos dias; confira detalhes!

