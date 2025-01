BBB 25: Delma emociona Daniele com incentivo: ‘Vá ser feliz’

Ao ver Daniele Hypolito chorando após ser excluída no BBB 25, Delma incentiva a atleta ao falar do projeto social que ela apoia

Na madrugada desta sexta-feira, 24, a ginasta Daniele Hypolito chorou ao ser excluída por Camilla de uma roda de conversas no BBB 25, da Globo. Ela se afastou e chorou com o momento de tensão. Então, Delma deu o seu apoio para a atleta e fez questão de elogiar a atitude dela de apoiar um projeto social fora do confinamento.

Na conversa, Daniele desabafou ao falar que ninguém quer ouvir sobre a vida dela fora do reality show. "A gente sabe que ninguém quer saber a história de ninguém de verdade aqui. E as pessoas que são de coração mesmo, porque a senhora é mais vivida. Quando a gente estava conversando na piscina, a gente sente quando é de verdade e de coração”, afirmou.

Então, Delma disse para Daniele pensar na importância dela para incentivar os sonhos das crianças com seu exemplo e com o projeto social que apoia. "Eu disse: Eu tenho muito amor por eles [Daniele e Diego Hypolito]. E o sonho deles pelas crianças me comove demais. Quando você fala de crianças, eu tenho três crianças que sonha tanto. Eu trouxe o sonho de cada uma dentro da mala. Quando eu cheguei aqui, eu disse: é pela minha família e pelos meus netos. Quando você fala do projeto lindo que vocês têm, para aumentar, e eu doida que chegue em Olinda um projeto desse. Vai dar para outras meninas que sonha. Vocês precisam ver o olhinho de cada criança quando vê vocês se apresentando na ginastica. Para mim, dos esportes todos, o que eu acho lindo é a ginástica e também na água. Eu não consigo ver um erro ali”, afirmou ela.

E completou: "Eu sei como foi difícil você chegar onde chegou. Não foi fácil para ninguém. Eu sei, porque eu também tive um atleta que eu investi para realizar o sonho dele. Eu sonhava ver o meu filho na seleção brasileira. Esse sonho de vocês, para mim, é a coisa mais linda do mundo. Imaginar quantas crianças vão ver vocês na televisão e falar: eu queria estar ali. E não tem. Cada sonho que você planta, a sementinha ali. Pode ter certeza que Deus vai fazer a maravilha na vida de vocês. E quem sabe dali não vai sair uma Dani, uma Rebeca, uma Flavinha… Ali você está dando a oportunidade de ter não sei quantas refeições, que talvez em casa não tenha. Você sabe da sua luta, como foi”.

Por fim, Delma incentivou Daniele e a curtir a presença no reality show sem ligar para a opinião dos outros. "Não deixe nada abater não. Vamos ser feliz e procura aproveitar tudo. Vai ter festa amanhã, não se preocupe com os outros. Vá ser feliz aqui. Cada dia aqui o jogo muda. Se divirta, dança. A mim não incomoda nada. Nesse jogo, tem que estar bem”, declarou.

Daniele desabafa com Delma, que ninguém quer saber da história do outro dentro da casa, e ela levanta a moral dos irmãos Hypolitos lembrando quem eles são e dos projetos que tem que ajudam tantos outros a realizarem sonhos. #BBB25pic.twitter.com/ryziatwGRd — Alfinetei (@ALFINETEI) January 24, 2025

