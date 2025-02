BBB 25: Thamiris critica jogo de sister: 'Não quer se comprometer'

Em conversa com outro brother, Thamiris analisou o jogo de uma sister e criticou o comportamento da adversária dentro do BBB 25

Após a eliminação de Diogo Almeida do BBB 25, os brothers que seguem no reality show já estão se preparando para iniciarem um novo ciclo no jogo. Na tarde desta quarta-feira, 26, Thamiris mencionou o nome de alguns colegas que, a partir de agora, não pretende mais trocar conversa a respeito do game.

Durante um bate-papo com Maike na área externa da casa mais vigiada do país, a irmã de Camilla ainda falou sobre prioridades e aproveitou o momento para analisar o comportamento de Daniele Hypolito . De acordo com Thamiris, a sister sempre se esquiva quando começam a falar de jogo.

"A Dani, por exemplo, é uma pessoa que não quer se comprometer com p**** nenhuma. Eu estava reparando isso hoje e ontem também. Tá fazendo aquele jogo de fazer comida, se a gente começa a falar de jogo no quarto, ela sai. Gente, isso aqui é um jogo, que jogo morno é esse? 'Melhor amigo', para com isso, tem coisa que eu acho muito jogada boba", declarou a nutricionista.

Ao longo da conversa, Thamiris ressaltou que não falará mais de jogo com Diego Hypolito, irmão de Daniele, e Guilherme. "Diego eu não troco mais, estou sendo educada agora, sabe? Gui também, não tenho mais interesse, até porque ele falou que só troca com quem é aliado dele, então vamos ter conversas vazias, certo? Vão ser pessoas que nas oportunidades que eu tiver, eu vou tirar", disse ela.

Vinicius cumpre a tarefa do Quarto do Desafio e fica imune

O brother Vinicius teve uma missão na manhã desta quarta-feira, 26, após apertar o botão misterioso do BBB 25, da Globo. Logo cedo, ele encontrou o botão no jardim e apertou sem medo.

Na tarefa, Vinicius precisava encontrar as letras da palavra VIP em um quarto totalmente escuro. Ele usou o tato para encontrar as letras espalhadas no meio de outros objetos e conseguiu cumprir a missão faltando pouco mais de 1 minuto para terminar o tempo.

Com sua conquista, ele está imune no paredão da semana e está no vip. Além disso, ele vetou duas pessoas da prova do líder: Maike e Vilma.

