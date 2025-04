BBB 25: Entenda a briga entre Renata e os gêmeos: 'Como se não confiasse'

Durante a madrugada desta sexta-feira, 4, o clima ficou tenso entre Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Os três discutiram a amizade e ela até chorou

O clima ficou tenso entre Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel na casa do BBB 25, da Globo, após a prova do líder. Os três discutiram a amizade deles ao longo do jogo após ela revelar uma informação que recebeu na Vitrine do Seu Fifi, que foi a Casa de Vidro onde ela passou um dia há algumas semanas.

Renata disse que ficou sabendo que eles não confiam nela e foi aconselhada e não jogar mais com eles. Porém, ela deixou isso de lado para que pudessem unir votos. "Preciso esclarecer porque a gente já tá na reta final do jogo. Quando começou o programa, sempre gostei de vocês. Vocês sempre me trataram de forma legal", disse ela, que ainda disse que eles mudaram com ela depois da Vitrine do Seu Fifi.

"Fui deixando pra lá, fazendo vista grossa. Aí teve o dia do João Pedro na festa, até hoje tu nunca me pediu desculpas disso. Primeiro você disse que eu, Eva e dona Vilma falava mal de vocês dois. Dois, disse que eu estava usando vocês pra chegar na final", contou. Porém, João Pedro negou: "Assim? Desse jeito? Eu não lembro de ter falado isso. Não falei!".

Então, ela abriu o coração e chorou: "O que mais me chateou foi, mesmo ouvindo tudo que vocês falaram de mim, eu decidi que eu ia perdoar pra a gente jogar junto. E na primeira oportunidade tu joga na minha cara como se não confiasse em mim". Com isso, João Gabriel tentou encerrar o assunto. "Deixa eu falar, que você tá chateada, tá chorando, aí o Brasil vê isso e nós?".

No entanto, Renata continuou: "Se vocês não quiserem jogar comigo porque vocês não confiam em mim, tá tudo bem. Não decido quem vai pra final, não decido usar ninguém assim". Para finalizar, João Gabriel encerrou o assunto. "Você tem direito de ficar com isso no seu coração, mas trazer de novo? Você já falou, pra quê falar de novo? Não tô entendendo! [...] É porque chegou o momento, aí agora você vai usar isso contra nós!".

Dinâmica da rodada no Big Brother Brasil

Na noite desta quinta-feira, 3, o líder já coloca 3 pessoas na Mira do Líder. O segundo e o terceiro colocados na Prova do Líder receberam a missão de indicarem uma pessoa em consenso para o paredão.

Na sexta-feira, 4, os participantes fazem a Prova do Anjo, que será autoimune. No programa ao vivo de sexta, os brothers formam um paredão triplo: o líder indica um pessoa, o segundo e o terceiro colocados da prova do líder indicam uma pessoa e a casa vota em uma pessoa.

A eliminação será no domingo, 6.