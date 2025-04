Leonårdo Miggiorin revela desejo de voltar à TV aberta: 'Não perco a esperança'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Leonårdo Miggiorin também fala sobre o trabalho em sua primeira peça solo, Não Se Mate

Com 26 anos de carreira, Leonårdo Miggiorin (43) já cativou o público com diversos papéis marcantes. Com trabalhos recentes no streaming, como Beleza Fatal (Max), e nos palcos do teatro, o artista revela seu desejo de retornar à TV aberta.

"Saudade de fazer um personagem em uma trama aberta. É emocionante acompanhar as reações do público. Tenho fé que algum personagem irá me escolher em breve", diz Leonårdo Miggiorin à Revista CARAS. "Não perco a esperança. Estou no jogo! Pronto pra entrar em campo e fazer gol."

O artista também opina sobre o movimento de migração de diversos artistas para plataformas de streaming. "Existem mais oportunidades e isso é fantástico. Ao mesmo tempo, as contratações são mais curtas, breves, nem sempre temos tempo para preparação. Então, exige uma adaptação de todos."

Além disso, Miggiorin aproveita para falar sobre sua primeira peça solo, intitulada Não Se Mate. Apesar de sua extensa experiência nos palcos dos teatros, ele conta que teve que enfrentar alguns desafios para fazer o espetáculo.

"Precisei vencer alguns medos e preconceitos: medo de parecer pretensioso fazendo um monólogo, de esquecer o texto e não ter ninguém para me salvar, medo da plateia vazia. Depois que comecei a temporada percebi que a vida é sobre isso: ousar, criar algo, realizar, fazer e ver no que dá."

"É sobre escolher não desistir. Escolher ter coragem, apesar do medo. Continuar, mesmo enfrentando desafios", completa o artista, que já brilhou nas telas da TV com papéis em novelas como Senhora do Destino, Mulheres Apaixonadas e Insensato Coração.

