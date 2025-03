BBB 25: Renata conta aos brothers que 'Ainda Estou Aqui' ganhou um Oscar

Após ouvir a notícia na Vitrine do Seu Fifi, Renata faz a revelação na casa, e Vitória Strada e os outros brothers celebram a vitória do Brasil

A bailarina Renata retornou à casa do BBB 25 nesta sexta-feira, 14, após passar pela dinâmica da Vitrine do Seu Fifi. Durante a dinâmica, ela recebeu várias informações de fora, incluindo comentários negativos deAlinesobre ela. Mesmo com tantas novidades, ela não deixou de atualizar os participantes do reality com a notícia de que o filme Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional. A atriz Vitória Strada fica emocionada com a revelação.

Antes de revelar sobre a premiação, a conversa girou em torno do Carnaval carioca. Maike questionou qual agremiação venceu, e a cearense respondeu que foi a Beija-Flor de Nilópolis.

Logo depois, a sister dispara: "E o Brasil ganhou um Oscar daquele filme 'Ainda Estou Aqui'" . Eva celebra a conquista e ainda menciona que é o filme protagonizado por Fernanda Torres.

A cearense continua compartilhando novidades, e Vitória permanece surpresa com a informação sobre o Oscar.

"O Brasil conquistou um Oscar! Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres. Para ganhar um Oscar... A Fernanda Montenegro foi indicada há muitos anos e não venceu. E esse ano foi a segunda vez em muitos anos que o Brasil teve uma indicação. Então, assim, conquistar um Oscar para o Brasil... É muito mais fácil para outros países, porque é um prêmio dado lá de fora. Isso abre portas para o mercado crescer", festeja Vitória.

"Ela foi buscar o prêmio da mãe!", comentou a atriz.

Outra fofoca de Renata

Entre as novidades que Renata levou para dentro do BBB, ela contou que João Gabriel ficou com Thamiris e escondeu isso dos aliados. "Não dizem para o público que mostram tudo? Pois mostrou o João Gabriel beijando a Thamiris embaixo do edredom", declarou a sister, surpreendendo Eva. "Tu lembra que ele negou?", continuou Renata. "Amiga, eu nem sabia dessa história! Eu estou passada", reagiu a cearense.

Em seguida, já com João Pedro no quarto, Renata abordou novamente o assunto: "Eles mostram tudo, [mostraram] até o João Gabriel embaixo do edredom com a Thamiris. Mostra tudo, o público está vendo tudo", declarou a bailarina.

"O que o João Gabriel fez com a Thamiris embaixo do edredom?", questionou o brother. "Adivinha? Beijou e depois ficou negando. O Brasil está vendo tudo", respondeu Renata. Por fim, questionado por dona Vilma se o irmão gêmeo possui uma pessoa fora da casa, João Pedro confirmou que sim.

