BBB 25: Reclamação é motivo de desentendimento entre Thamiris e Camilla

Confinada no BBB 25, Camilla se estressou com uma situação e causou um mal estar com Thamiris na manhã desta sexta-feira, 17

Confinada no BBB 25, Camilla se estressou com uma situação e causou um mal estar na manhã desta sexta-feira, 17. Após dar uma organizada na cozinha, ela notou que os demais participantes não estão fazendo o descarte correto entre lixo orgânico, reciclável e não reciclável e começou a reclamar em um tom mais elevado.

"Eu acho que o pessoal tá tendo algum tipo de dificuldade, não é possível. O nome disso é preguiça. As pessoas não estão entendendo que todo mundo perde estaleca, se o lixo não for descartado corretamente. Não apenas quem jogou, mas todo mundo", reclamou Camilla.

Nesse momento, Thamirisse aproximou e pediu para a dupla "maneirar" na forma de falar. Mas a trancista não gostou do que escutou e ficou contra a irmã, que tentou argumentar que as duas precisam ir com calma, já que os outros ainda não possuem motivo para votar.

"Thamiris, você tem medo de tudo também. Não posso deixar de me posicionar. Isso já foi falado várias vezes", retrucou Camilla. A nutricionista afirmou que, nesta fase do jogo, qualquer motivo é válido para voto e desabafou com Guilherme sobre a dificuldade de lidar com a irmã, que não lhe dá ouvidos. Com isso, o líder Vinícius tentou acalmar Camilla.

"Camilla, só gostaria que você entendesse a situação que estamos vivendo aqui. Agora, ninguém tem motivo para votar em ninguém. Justamente porque você não direcionou a crítica a alguém, qualquer um pode se sentir ofendido. Se a gente der motivo para ser jogada no paredão e enfrentarmos alguém querido lá fora, com mais seguidor, com mais torcida, a gente saí. Você consegue entender?", defendeu Thamiris.

Camila, então se emocionou com a situação. "Eu só queria que entendessem que, se um fizer, perde todo mundo", lamentou ela.

Leia também:BBB 25: Quem é o novo Big Boss? Conheça dona da voz que viralizou na internet

Veja como foi o momento: