BBB 25: Que horas os participantes entram na casa? Saiba detalhes

O BBB 25 já começou! Na manhã desta segunda-feira, 13, os participantes deixaram o pré-confinamento. Saiba que horas eles entram na casa

O BBB 25 já começou! Na manhã desta segunda-feira, 13, os participantes deixaram o pré-confinamento. Após ficarem isolados em um hotel no Rio de Janeiro, eles foram escoltados para entrevistas e, em seguida, participaram da caravana organizada pela Globo. O evento foi gravado e será exibido ainda hoje durante a programação da tarde na emissora.

O momento em que os brothers e sisters deixaram o pré-confinamento foi compartilhado nas redes sociais da Globo. Os gêmeos João Gabriel e João Pedro foram os primeiros a deixar o hotel e foram entrevistados por Thiago Oliveira.

Os participantes passaram por um tapete vermelho, que os separava dos fãs, e desceram até a praia para uma nova entrevista, desta vez conduzida por Beatriz Reis. Em seguida, as duplas embarcaram em carros e seguiram em carreata rumo aos Estúdios Globo.

De acordo com informações do jornalista Lucas Pasin, do UOL, a caravana passou pela praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fez paradas para gravações, e então partiu rumo aos Estúdios Globo. A saída dos participantes será transmitida durante intervalos da programação. Já a entrada deles na casa vai ao ar na edição ao vivo, após Mania de Você.

Que horas começa o BBB?

O BBB 25 será transmitido ao vivo após Mania de Você, às 22h25, sob o comando de Tadeu Schmidt. E a nova edição promete muitas novidades. Além dos participantes, que entrarão em dupla na nova edição do reality show da TV Globo, um outro 'integrante' da temporada também fará parte da casa. Prometendo muito fogo no parquinho, um robô nomeado de 'Seu Fifi' será responsável por desempenhar o papel de fofoqueiro no confinamento. Saiba mais!

Veja também: BBB 25: Especialista explica como Gracyanne Barbosa pode substituir ovos na xepa