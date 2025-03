BBB 25: Manipulação? TV Globo esclarece o que Renata falou no confessionário

Após rumores de que Renata teria recebido informações externas, a Globo exibiu o vídeo mostrando o que a sister fez no confessionário; assista

No último sábado, 22, o nome de Renata ganhou destaque nas redes sociais pouco antes de tocar o Big Fone no BBB 25. A sister entrou no confessionário e, ao retornar para a sala, fez um gesto de telefone para seus aliados. Isso gerou especulações entre os telespectadores de que a produção teria passado informações privilegiadas à Líder . Mas será que é verdade?

Durante a transmissão ao vivo do programa, a TV Globo exibiu o vídeo do exato momento em que Renata entra no confessionário. A bailarina, que estava se queixando de dores, apenas pediu remédios para o intestino.

Assista na íntegra:

Veja o que Renata disse no confessionário, na noite deste sábado, 22. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/slYdMR67Sr — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2025

Mais tarde, quem atendeu o Big Fone no sábado, 22, foi Vinícius. Ele ouviu a mensagem de que precisava indicar duas pessoas imediatamente ao paredão. Então, decidiu indicar Maike e Eva para a berlinda. Na mensagem, ele também ouviu o recado de que poderia fazer mistério sobre a mensagem do Big Fone e escolheu não contar nada. Ele apenas colocou as pulseiras vermelhas em suas indicações.

Quem Renata colocou na Mira do Líder?

Na noite de sexta-feira, 21, a líder Renata colocou seis pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. Neste domingo, 23, ela terá que indicar uma dessas pessoas ao décimo paredão da temporada.

Durante o programa ao vivo, a bailarina colocou Delma, Aline, Vinicius, Vitória, Daniele e Diego na Mira do Líder.

"Está muito claro que a casa está dividida e vou distribuir os alvos para o quarto anos 50, não tem uma ordem em quem eu vou falar", disse ela ao apontar seus rivais.

