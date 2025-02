BBB 25: Maike revela quais duplas estão na mira para o paredão

Maike, o último brother a deixa a prova de resistência ao lado de Gabriel, falou sobre a mira do paredão e a escolha do VIP

Maike e Gabriel se reuniram no Quarto Fantástico com outros brothers após deixarem a terceira prova do líder. Os dois foram os últimos participantes a deixarem a competição de resistência depois da desistência de Camilla, dupla de Thamiris.

Durante uma conversa, o representante comercial revelou que seus principais alvos para a mira do paredão são Aline e Vinícius e Daniele e Diego Hypolito, mas ainda não tem certeza sobre a terceira dupla, por isso, pretende conversar com Gracyanne Barbosa e Giovanna, e Vitória Strada e Mateus. Maike não pretende colocar as irmãs cariocas, pois foram as últimas a deixar a prova.

Já para o VIP, Maike contou suas ideias caso possa levar três duplas. "A gente tinha prometido para as meninas (Eva e Renata) que ia levá-las, e o contrário também. Aí seria: você (se referindo a Diogo Almeida) e eles. Mas tem aquela parada, a gente puxa alguém ou não puxa, mas aí alguém teria que sair. Por exemplo, puxar as pessoas mais velhas", explicou.

Em seguida, ele lembrou que os gêmeos João Pedro e João Gabriel o aconselharam a não colocar Joselma e Guilherme. Diogo Almeida concorda que eles deveriam unir ainda mais o seu grupo.

Na noite desta quinta-feira, 30, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou como será a dinâmica do jogo do BBB 25 na próxima semana e surpreendeu ao contar que terá um quarto secreto com uma pessoa.

Na sexta-feira, 31, os líderes da semana vão definir as 3 duplas na Mira do Líder. No sábado, 1, os brothers fazem a Prova do Anjo. No domingo, 2, a formação do paredão será com 1 dupla indicada pelos líderes, 2 duplas indicadas pela casa e 1 dupla pelo contragolpe. A prova bate-volta será disputada por 3 duplas e 2 duplas se salvam. O paredão será formado por duas duplas, mas o público vai votar individualmente nos emparedados. Saiba mais!

