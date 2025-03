Diego Hypolito questiona Gracyanne Barbosa após ouvir fofoca sobre ele

Após ouvir fofoca de RoBBB Seu Fifi, o ex-ginasta Diego Hypolito sugere que comentário tenha sido feito pela musa fitness Gracyanne Barbosa

Na tarde desta segunda-feira, 3, o ex-ginasta e madalhista Olímpico Diego Hypolito decidiu questionar a musa fitness Gracyanne Barbosa após o RoBBB Seu Fifi fazer uma fofoca para ele. Isso porque quando o brother estava deitado no Quarto Anos 50, o personagem surgiu na tela e disparou: "Diego, sou o Rob Seu Fifi. Estou sempre por aqui. Escuta o que falaram de você" , disse.

"Diego não é bobo, ele escuta tudo. Reparei nele já. Ele fica perto para escutar" , diz a primeira mensagem. Em seguida, outra fala sobre Diego: "Amo o Diego, mas a postura dele aqui não está maneira".

Diego ficou pensativo por um instante e se questionou: "Duas fofocas que fizeram de mim. Escuta tudo? Eu não escuto nada. Por que será que falaram só para mim?", disse.

O ex-ginasta, então, vai até Gracyanne Barbosa para questionar se foi a musa fitness que fez fofoca sobre ele: "Você que comentou com a Thamiris que me ama muito, mas que me acha perdido no jogo?", perguntou. A sister, por sua vez, negou: "Não. Nem comentei que te amo muito, com ela", justificou.

Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Diego Hypolito critica postura de sister

Na madrugada do último sábado, 1, Diego Hypolito conversou com Guilherme sobre o jogo e confessou incômodo com as atitudes de Renata na casa mais vigiada do país.

Na ocasião, Hypolito afirmou que a sister muda de postura conforme o cenário do jogo. "Eu acho a Renata articulosa.Ela tem falas comigo sempre de um jeito que eu não gosto. Isso acontece regularmente, sem ela perceber. Como não sou uma prioridade para ela, uma pessoa que ela não tem o maior amor do mundo, ela deve ter respeito como todos nós temos aqui", iniciou. Confira!

Leia também: BBBB 25: Vitória Strada confessa sobre o paredão: 'Um alívio para mim'