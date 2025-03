BBBB 25: Vitória Strada confessa sobre o paredão: 'Um alívio para mim'

O sétimo paredão do BBB 25, da Globo, segue sendo assunto na casa. E Vitória Strada confessou que está torcendo pela eliminação de uma sister

O sétimo paredão do BBB 25, da Globo, segue sendo assunto na casa. Um dia depois de indicar Renata para a berlinda, Vitória Strada falou sobre a possível eliminação da sister e supôs que a cearense tenha influenciadoJoão Pedro a indicá-la para a votação do público na última semana.

"Ela saindo é um alívio para mim, porque é menos uma pessoa que me coloca direto no Paredão. A Renata ficando, é mais uma pessoa que eu falo: meu Deus, se ela ganhar o Líder, ela me coloca de novo no Paredão", confessou.

Em seguida, a atriz relembrou como o atrito com a sister começou. Ela mencionou momentos em que Giovanna e Thamiris perceberam olhares negativos das cearenses em sua direção e pontuou que, no Sincerão, quando todos os aliados votaram na ex-dupla, Eva e Renata chamaram apenas ela e Mateus.

Como o paredão foi formado?

Vale lembrar que a berlinda é disputada por Renata, Vilma e Camilla. Ao indicar Renata, Vitória justicou: "A gente vem tentando ter uma aproximação desde o início do jogo, mas a gente já teve alguns embates que não foram muito grandes”, disse ela.

Na sequência, Vinicius voltou a falar para indicar uma pessoa ao paredão, que era uma das missões do Anjo da semana. Ele escolheu Maike para a disputa. Em seguida, os brothers e sister fizeram a votação aberta na sala de estar e sem justificativa. Com isso, as duas mais votadas foram Vilma e Camilla, que foram emparedadas. Por fim, Vilma, Camilla e Maike disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e Maike se deu bem e escapou do paredão.

Saiba quem votou em quem:

Camilla votou em Vilma

Vilma votou em Camilla

João Pedro votou em Daniele

Thamiris votou em Vilma

Renata votou em Camilla

Guilherme votou em Camilla

Delma votou em Camilla

Diego votou em Vilma duas vezes

Vinicius votou em Vilma

Maike votou em Daniele

Gracyanne votou em Vilma

Eva votou em Camilla

Daniele votou em Vilma

Aline votou em João Gabriel

