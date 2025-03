Diogo Almeida reage após susto com Vilma no BBB 25: 'Impressionado'

O ator Diogo Almeida foi eliminado na última semana no BBB 25, mas continua acompanhando sua mãe, dona Vilma, no confinamento

O ator Diogo Almeida foi eliminado na última semana no BBB 25, mas continua acompanhando sua mãe, dona Vilma, no confinamento. Após ver que a sister apresentou um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa, ele falou sobre o assunto em suas redes sociais neste domingo, 2.

"Estou aqui, acompanhando o BBB, de olho na Vilmoca. Ontem fiquei bem preocupado com ela, mas, graças a Deus, ela está passando bem e vai seguir bem. Fico impressionado com a força que minha mãe tem. Ela não desiste, ela vai em frente, com muita força, luta, luta até o fim, até não aguentar mais, iniciou ele.

Que completou: "Eu acredito que ela tenha passado mal por conta também do calor que está fazendo, está fazendo um calor muito forte aqui no Rio. Enfim, fora as outras coisas que acabam afetando. Mas ela é muito guerreira".

Por fim, desejou: "Então, vamos torcer pela Vilmoca, que ela siga firme nesse jogo, realizando o sonho dela. Vilmoca, recado para você: vai dar tudo certo, força, guerreira, estamos com você!".

O que aconteceu?

Junto com Maike, a sister foi escolhida para realizar a punição por Vinicius, vencedor da Prova do Anjo da semana. Assim que Vilma passou mal, os demais participantes a deitaram no gramado e, momentos depois, a levaram até o confessionário para receber atendimento médico. Vinicius, por sua vez, caiu no choro ao perceber que a colega de confinamento não estava bem.

Na madrugada deste domingo, 2, Vilma foi chamada novamente ao confessionário. A produção, então, avisou aos brothers que a dinâmica do Castigo seria mudada e, com isso, a mãe de Diogo Almeida foi liberada. Maike, então, passará a cumpri-lo sozinho enquanto tocar um sinal.

"Atenção, devido à recomendação médica, Vilma está liberada do Castigo do Monstro, mas deverá continuar usando a roupa. A partir de agora, o Monstro não será mais sentinela. Maike assumirá o posto toda vez que tocar a música programa", avisou o Big Boss.

