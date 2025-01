BBB 25: Maike e Gabriel levantam dúvida sobre como entraram no reality show

Eita! Maike e Gabriel dão o que falar na internet após despistarem sobre como entraram no BBB 25. Será que foi um convite?

Os participantes Maike e Gabriel deixaram os telespectadores do BBB 25, da Globo, confusos sobre um detalhe da entrada deles no reality show. Em conversa no jogo, eles deram a entender que teriam sido convidados para entrarem no programa como Grupo Pipoca.

O momento aconteceu enquanto eles conversavam com Vitória Strada, Giovanna, Mateus e Thamiris. Os participantes falaram sobre como foi o processo para entrar no Big Brother, mas as datas de contato dos rapazes com a produção não coincidiam com o restante do grupo. Então, eles foram questionados, mas despistaram.

“A nossa cronologia aqui foi muito rápida. Foi o dia um, dia dois, dia três, dia oito, dia 16… Dia 7 já. Aliás, dia 10, 23 e dia 7”, disse Maike. E Gabriel completou: “Tudo para a gente aconteceu em dois meses”.

Então, Vitória perguntou: “É o quê? Mas vocês se inscreveram tarde?”. Com isso, Gabriel disse: “A gente não sabe se podemos falar”.

Depois da repercussão da conversa na internet, os fãs do BBB cogitaram que eles teriam sido convidados para integrarem o elenco do reality.

BBB 25: Maike alfineta brother

Após o Sincerão, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 27, os participantes do quarto Fantástico do BBB 25 falaram sobre a dinâmica enquanto malhavam na academia. Maike elogiou Edilberto e opinou que ele soube se expressar. Em seguida, aproveitou para questionar a atitude de um de seus adversários na casa.

"Um monte de gente confirmou o que você falou, que ele tinha rido. E não foi uma ou duas, foram várias pessoas", disse Maike, que não citou nomes. "É porque não estavam só vocês, né?", reagiu Diogo Almeida. A dupla de Gabriel, então, lembrou que Camilla também falou sobre o assunto.

"Aí, vai falar que foi ataque de riso porque está nervoso? Nada! O maluco foi para uma Olimpíadas, você acha que aqui ele vai ficar nervoso? Foi para uma final olímpica, você acha que aqui ele vai ficar nervoso?", disparou Maike. Gabriel concorou e disse que isso é "papo".