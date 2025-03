Preta Gil ganha homenagem especial de Carolina Dieckmann: 'Foi lindo'

A atriz Carolina Dieckmann, uma das melhores amigas de Preta Gil, parabenizou a cantora após apresentação no 'Domingão'

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 31, para compartilhar uma homenagem à Preta Gil, uma de suas melhores amigas. A cantora esteve no palco do ‘Domingão com Huck’ e, além de se apresentar, também falou sobre sua luta contra o câncer.

Em seu perfil oficial, Carolina reuniu uma sequência de cliques ao lado de Preta registrados durante a participação das duas na atração da TV Globo. "Um beijo vale muito mais do que mil palavras... foi lindo ter você ali. Te amo infinito", escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas para Carolina Dieckmann e Preta Gil, e elogiaram a bela amizade entre as duas. "Lindas, amo vocês", declarou a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. "Foi lindo demais, muito amor", disse o ator Renato Góes. "Que amor! Quem tem um amigo tem tudo!", falou a cantora Roberta Campos.

No palco do 'Domingão', Preta Gil, que interpretou 'Brasil', música de abertura de Vale Tudo, abriu o coração ao falar sobre a atual fase da luta contra o câncer. A filha de Gilberto Gil explicou que, em breve, viajará para os Estados Unidos para seguir com o tratamento.

"Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada. Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada", declarou ela.

Declaração da médica de Preta Gil

Em entrevista ao Jornal O Globo, a médica de Preta Gil, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais, do Hospital Sírio-Libanês, contou como está a saúde da artista no momento; confira mais detalhes!

