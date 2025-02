BBB 25: E o Maike? Eliminado, Gabriel elege qual seria a melhor final do reality show

Em entrevista recente, o ex-brother Gabriel confessou, com sinceridade, qual seria o melhor pódio do BBB 25: "Gosto muito"

Na última terça-feira, 11, Gabriel foi eliminado do BBB 25 ao enfrentar o Paredão com Vitória Strada e Aline. Após deixar o programa com 48,81% dos votos do público, o ex-brother revelou quais participantes ele gostaria de ver na Final do programa.

Sem hesitar, Gabriel elegeu os gêmeos, João Gabriel e João Pedro. "Os gêmeos! Para mim, eles são pessoas que têm uma energia braba, que bateu de encontro com a minha", declarou Gabriel em conversa com a Globo.

"Gosto muito deles! Eles são muito engraçados, um é a cópia do outro, os caras sabem o que o outro está pensando antes de qualquer coisa... E eu vejo também muita verdade nos meninos", ressaltou o ex-BBB.

Na sequência, Gabriel se corrigiu e incluiu Maike, seu amigo e parceiro em parte do jogo, no pódio do reality. "Se pudesse escolher o pódio, seria o Maike em primeiro lugar, João Gabriel em segundo e João Pedro em terceiro.", definiu.

Discurso impactante

O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação caprichado para o quarto paredão do BBB 25, da Globo. Antes de revelar a saída de Gabriel do jogo, ele contou uma suposta história sobre a mitologia envolvendo guerreiros e um prêmio em dinheiro.

Antes de dizer o discurso para os participantes, o comunicador falou para os telespectadores que iria contar uma história diferente. Depois da eliminação de Gabriel, ele contou que a história era falsa e inventada para transmitir a mensagem que queria para os participantes do jogo. "A história de mitologia grega era tudo mentira. Foi só para contar uma história”, disse ele.

Em sua história de mentirinha, Schmidt quis alertar os brothers sobre o risco do jogo em grupo e sem confrontos diretos para conquistar o prêmio final. Leia o discurso completo!

