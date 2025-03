Médica reforça importância do tratamento para caso de Raul Gazolla: 'Pode ser irreversível'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica como funciona o tratamento para infarto, que já atingiu Raul Gazolla seis vezes

Raul Gazolla(69) revelou, em meados de novembro, ter enfrentado seis infartos ao longo da vida. A condição que atingiu o artista pode ser bastante perigosa para a saúde dos pacientes e precisa de agilidade em seu tratamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile reforça a necessidade do tratamento rápido para o quadro que atingiu Raul Gazolla . "Tudo deve ser [feito] o mais rápido possível, para não lesar uma grande parte do coração. Quanto mais tempo o coração fica em sofrimento, maior a lesão no músculo do coração, que pode ser irreversível."

A médica explica que, atualmente, com os recursos e tecnologias disponíveis para a medicina é possível reestabelecer a irrigação do coração. "Se for atendido o mais rápido possível, conseguimos na maioria das vezes restabelecer a irrigação, abrindo a artéria novamente, por meio de medicamentos que dissolvem o coágulo ou cateterismo e implante de stent coronariano que abre a artéria."

Além do tratamento agudo, a médica explica que existem atitudes para controlar a condição. "Manter consultas médicas periódicas para estabilização dos fatores de risco e programas de reabilitação e prevenção de novos eventos, que inclui mudanças de hábitos de vida, dieta, atividade física moderada, controle stress, não fumar, dormir bem."

Caso o paciente não receba os cuidados necessários, é possível que tenha complicações e sequelas para o quadro, como explica Braile. "O risco de sofrer um infarto, pode ser a morte súbita ou uma lesão extensa no coração levando a uma insuficiência cardíaca."

SAIBA QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO PARA QUADRO QUE ATINGIU RAUL GAZOLLA

Hereditariedade;

Idade;

Stress;

Obesidade;

Diabetes;

Hipertensão arterial;

Sedentarismo;

Tabagismo;

Níveis de colesterol e triglicerídeos aumentados;

Apneia do sono.

