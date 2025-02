Antonio Fagundes revela qual famoso levaria como dupla no BBB: 'Quem mais?'

Procurado pela CARAS Brasil, Antonio Fagundes contou qual personalidade escolheria para encarar a dinâmica de duplas do BBB

Ícone da teledramaturgia brasileira, Antonio Fagundes (75) tem na ponta da língua o nome da personalidade que escolheria como dupla caso entrasse no BBB. A 25ª edição trouxe a dinâmica inédita e, com três semanas de exibição, deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos.

Apaixonado, ele não pensou duas vezes ao responder que escolheria sua esposa para encarar o confinamento do BBB . "Iria com a Alexandra Martins, claro. Quem mais?", disse Fagundes, com exclusividade à CARAS Brasil.

O ator conheceu sua esposa em 2003, durante as gravações de um episódio especial do seriado Carga Pesada (Globo). Na trama, ele interpretava Pedro, um dos protagonistas da série, e a atriz encarnou a figura folclórica mula sem cabeça, que tentava seduzir o personagem do amado.

Os dois já contaram, em entrevista ao programa Altas Horas (Globo), que, após se conhecerem, viraram amigos e continuaram trabalhando juntos. Apenas em 2007 deram o primeiro beijo e começaram a namorar. Anos depois, eles chegaram a trabalhar juntos novamente, durante a novela Bom Sucesso (2019) interpretando os personagens Alberto e Leila.

O casal é bastante discreto quanto à vida pessoal, porém, costuma compartilhar algumas declarações em datas especiais e também dividem o ofício. Em 2023, por exemplo, estiveram juntos na remontagem da comédia Baixa Terapia, espetáculo que estreou em 2017. Agora, eles também dividem os palcos com o espetáculo Dois de Nós, que segue em cartaz até 27 de abril, em São Paulo.

CONFIRA FOTO DE ANTONIO FAGUNDES AO LADO DE ALEXANDRA MARTINS: