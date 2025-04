Quem vai ganhar o BBB 25? Enquete mostra o favorito para ser o vencedor

É hoje! O nome do grande vencedor do BBB 25, da Globo, será anunciado ao vivo na noite desta terça-feira, 21. Até lá, saiba quem é o favorito nas enquetes

A grande final do BBB 25 acontece na noite desta terça-feira, 21, e vai revelar o nome do vencedor da temporada. Os finalistas Guilherme, João Pedro e Renata disputam voto a voto dos telespectadores para conquistarem o prêmio de R$ 2.720.000. Quem será que está em primeiro lugar nas enquetes?

Na manhã desta terça-feira, as enquetes dos portais apontam que Renata é a favorita para ser a campeã. Na enquete do site CARAS Brasil, Renata está com 50,23% dos votos dos leitores. Enquanto isso, Guilherme aparece com 41,14% e João Pedro com 8,63%.

Um pódio semelhante é visto no site UOL. Por lá, a enquete é liderada por Renata (61,01%), com Guilherme em segundo lugar (26,84%) e João Pedro em terceiro lugar (12,15%).

Porém, outro brother lidera a enquete da Coluna Play, do Jornal O Globo. A votação por lá mostra que Guilherme está em primeiro lugar com 58,03% dos votos. Renata está em segundo lugar com 36,41% e João Pedro em terceiro lugar com 5,46%.

No site Notícias da TV, Renata volta a ser a favorita para vencer. A enquete traz a sister em primeiro lugar com 53,95%, Guilherme com 40,25% e João Pedro com 5,81%.

Vale destacar que a única votação válida para eliminar uma pessoa do BBB 25 acontece no site Gshow e o resultado é revelado apenas durante o programa ao vivo.

Quem deve vencer o BBB 25? Guilherme

João Pedro

Renata

Saiba como será a grande final do BBB 25

A grande final do BBB 25, da Globo, acontece na próxima terça-feira, 22, e a emissora acaba de revelar os detalhes do evento de encerramento. O anúncio do vencedor acontecerá durante uma festa no jardim da casa do programa. Lá, vários convidados vão agitar a noite antes do anúncio da grande vitória.

A Globo anunciou que a grande final reunirá todos os participantes que foram eliminados ao longo do BBB 25 e também contará com a presença de dois familiares de cada finalista. Enquanto isso, os finalistas estarão na sala de estar para acompanharem os shows e os VTs da edição.

A final será agitada com os shows de ex-BBBs que são cantores. A lista de convidados conta com Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24). Além disso, o cantor Paulo Ricardo também estará por lá.