Caio Afiune brinca sobre semelhança com participante do BBB 25

Caio Afiune, do BBB 21, divertiu os seguidores das redes sociais ao comentar a semelhança com Edilberto, participante do BBB 25

Nesta quinta-feira, 9, a Globo começou a divulgar as duplas que vão participar do BBB 25, que estreia na próxima segunda-feira, 9, e um integrante do Grupo Pipoca acabou chamando a atenção do público. Edilberto está no reality ao lado da filha, Raissa, e muitos internautas apontaram que ele é muito parecido com Caio Afiune, que participou do BBB 21.

"O Edilberto é a cara do Caio Caloteiro", afirmou uma internauta no 'X', o antigo Twitter. "Edilberto lembrou Caio caloteiro", apontou outra. "O Edilberto é uma versão mais velha do Caio Afiune", analisou uma terceira.

Após ver os comentários, Caio se manifestou em seu perfil oficial no Instagram e brincou sobre a semelhança com o artista circense. "Repara bem essa imagem comigo. É, a gente se surpreende com o que o ser humano pode fazer. O meu pai entrou no BBB 25, olha aqui a foto, e ainda me apresentando uma irmã que eu não fazia a menor ideia, me apresentando nada, apresentando pro Brasil inteiro. Não fazia a menor ideia que tinha outra irmã. E meu pai, rapaz, foi pra lá sem avisar ninguém, caladinho, a gente tá sabendo agora pelas redes sociais do BBB, pela televisão na Globo que tá passando. O seu Edilberto, é de tirar o chapéu pro cê, parabéns", disse o ex-BBB no vídeo.

Já na legenda, Caio falou sobre ser parente de Edilberto e quis saber a opinião dos seguidores. "Rapaz, o pai foi pro BBB sem avisar e ainda apareceu com uma irmã que eu nem sabia que tinha! Edilberto, já tô achando que a gente é parente mesmo! Iaí moçada, parece ou não?", questionou.

Nos comentários, os fãs se manifestaram. "Muito parecido", disse uma seguidora. "Até que lembra você", escreveu outra. "Por um segundo achei que era você novamente", falou um fã.

Conheça Edilberto e Raissa

Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes. A dupla revela ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento.

Para o pai, o 'Big Brother' é um sonho de longa data. Animado para a competição, ele explica o motivo de ter escolhido a Raissa como dupla para o BBB: "Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois", disse ele.

Mais conhecido como Ed, Edilberto é natural de Elói Mendes e morador de Ubá, em Minas Gerais. Começou a trabalhar como palhaço aos cinco anos e é da 6ª geração de uma tradicional família circense. Dentre muitas funções que ocupa no circo, ser palhaço é a que exerce com mais alegria. É casado há 20 anos e tem três filhas.

Raissa nasceu em Ubá, em Minas Gerais, e está solteira. Assim como o pai, foi criada no circo. Ainda na infância, aprendeu a rodar bambolê, número que apresenta até hoje. Também faz performances com arco e flecha e atua como personagem infantil. Diz ser animada, mas confessa ter um lado um pouco chato. Considera-se carismática, emotiva e um pouco reativa – característica que o pai confirma.

