BBB 25: Guilherme vai ao Cine BBB e escolhe dois brothers para acompanhá-lo

Sorteado pela Líder Renata, o fisioterapeuta Guilherme ganhou a oportunidade de levar dois brothers para a sessão de cinema do BBB 25; confira!

Na tarde desta segunda-feira, 24, a Líder Renata sorteou um brother para participar do Cine BBB da semana. Com todos reunidos na sala, o sortudo foi o fisioterapeuta Guilherme, que teve a missão de convidar dois brothers para acompanhá-lo. Ele escolheu a atriz Vitória Strada e o ginasta Diego Hypolito para a sessão de cinema do BBB 25.

A artista, logo quando foi escolhida, dispara: "Eu te amo, cara! Eu queria muito ir no cinema, eu queria muito ir no cinema! Obrigada, Guilherme!", diz Vitória.

Tanto o ginasta quanto a atriz abraçam Guilherme e se preparam para assistir à série El Turco. Os brothers correm para o quarto para se ajeitar. Quando o cinema é liberado, como aparece no telão, Vitória, entusiasmada, comenta: "Eu não tô nem acreditando!".

Guilherme, Vitória Strada e Diego Hypolito, entusiasmados com a oportunidade, se abraçam ao saberem que irão juntos para o Cine BBB. - Foto: Reprodução/Globo

Daniele Hypolito revela quem colocaria no Sincerão

Nesta segunda-feira, 24, Daniele Hypolito e Delma conversaram sobre a dinâmica do Sincerão. No Quarto Anos 50, a dona de casa especulou sobre precisar colocar "discórdia dentro dos próprios grupos", e a ginasta logo escolheu um nome para levantar durante o ao vivo: Aline.

"Vou dizer uma coisa à você, se for um Sincerão para botar discórdia dentro do grupo da gente... Eu vou dizer, viu, minha filha? 'Tadeu, não posso falar muito dessa mulher porque eu quero morrer amiga dela. Se eu atacar ela agora, eu estou lascada, Tadeu. Então, para eu me segurar até o final do jogo, eu vou ter que aguentar essa cobra, que eu entrei nesse quarto'", brincou Delma sobre a policial militar.

"Se me atacar, eu vou atacar", respondeu a baiana, aos risos.

