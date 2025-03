Em tom descontraído, Daniele Hypolito ressaltou que escolheria Aline para o Sincerão caso a dinâmica seja colocar 'discórdia dentro dos grupos'

Nesta segunda-feira, 24, Daniele Hypolito e Delma conversaram sobre a dinâmica do Sincerão. No Quarto Anos 50, a dona de casa especulou sobre precisar colocar "discórdia dentro dos próprios grupos", e a ginasta logo escolheu um nome para levantar durante o ao vivo: Aline.

"Vou dizer uma coisa à você, se for um Sincerão para botar discórdia dentro do grupo da gente... Eu vou dizer, viu, minha filha? 'Tadeu, não posso falar muito dessa mulher porque eu quero morrer amiga dela. Se eu atacar ela agora, eu estou lascada, Tadeu. Então, para eu me segurar até o final do jogo, eu vou ter que aguentar essa cobra, que eu entrei nesse quarto'", brincou Delma sobre a policial militar.

"Se me atacar, eu vou atacar", respondeu a baiana, aos risos.

Na sequência, Daniele também ressaltou que escolheria Aline. "Tadeu, deixa eu te falar, eu era uma pessoa quieta, mas ela me arretou tanto a ser uma pessoa que fala, que hoje eu sou a melhor aluna dela, então eu estou colocando a minha professora no Sincerão."

"Ela me ensinou a destilar veneno pela casa, a falar mal dos outros pelas costas", prosseguiu a ginasta. "Pronto, aí já me botou no Paredão", respondeu Aline, em tom de brincadeira.

"A falar mal na frente também porque se precisar a gente fala também. Ela me garante que vão acontecer coisas que não acontecem", completou Daniele, aos risos.

"Eu quero Dani no Paredão agora. Tira Maike e põe essa menina porque não é possível", brincou a policial. "Não me lembra que eu estou no Paredão, gente", desabafou em seguida.

"Você está no Paredão desde que chegou aqui, minha filha", disse Delma, rindo.

Como será o Sincerão?

Na noite desta segunda-feira, 24, os telespectadores vão acompanhar um Sincerão com toque de emoção! O tema escolhido pela direção para a rodada promete arrancar lágrimas dos participantes porque vai coloca-los frente a frente com a saudade da família. Entenda como será:

A Globo informou que o tema do Sincerão serão as lembranças das famílias de cada participante. No jogo, eles vão ter a oportunidade de receber uma lembrança de alguém da família, mas apenas um deles vai abrir a mensagem da pessoa querida. Isso porque o Sincerão vai propor que os participantes destruam as lembranças uns dos outros.

A dinâmica será semelhante ao Resta Um. Os brothers e sisters vão ter 3 lembranças da família: uma foto, um objeto afetivo e um áudio. A cada rodada, eles vão tirar os objetos uns dos outros e vão destruí-lo. No final, apenas um participante ficará com uma lembrança intacta e poderá abri-la para matar a saudade da família.

Este tipo de Sincerão já aconteceu em edições anteriores do Big Brother Brasil e sempre deixa os participantes emotivos e nostálgicos.

