BBB 25: Gracyanne reclama de brother: ‘Não tenho argumento para defender’

Gracyanne Barbosa reclama de atitude de brother que já era seu amigo fora do BBB 25 ao fazer desabafo na casa

Em uma conversa com seus aliadas no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao alfinetar as atitudes de Diego Hypolito no reality show. Ela contou que já conhecia o ginasta fora do confinamento e que são amigos, mas que não concorda com as atitudes dele na casa.

"Conheço ele de fora, sou amiga dele, amo o Diego, mas a postura dele aqui não tá maneira. Porque ele tá o tempo inteiro se queixando coisas que ele passou, repetindo. Já passou, está em outro lugar. Não precisa ficar o tempo inteiro nessa história. É uma história linda, todo mundo sabe, ok. E quem realmente está mais nessa situação não fica se queixando o tempo todo", afirmou ela.

Então, ela desabafou: "É meu amigo, mas não consigo, não tenho argumento para defender". Então, Vitória Strada entrou no assunto e disse que sente as conversas pesadas quando fala com Diego. "Toda vez que a gente vai conversar, é sempre os mesmos tópicos, o Diego: Ou Olimpíada, ou ele passou fome ou ele ansioso. Não tem um assunto leve", afirmou.

Com isso, Gracyanne concordou e disse que já existe um 'ranço' contra Diego. "Por isso que todo mundo tá com um 'rancinho'. Aqui a gente passa um monte de coisa, mas tem assunto leve também. Eu tentei falar com ele na academia, mas não tive abertura", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofoquei (@fofoquei)

Gracyanne Barbosa recebeu atendimento médico

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi chamada ao confessionário nesta segunda-feira, 20, para passar por atendimento médico no BBB 25, da Globo. A estrela contou que a médica do programa pediu para fazer uma consulta com ela após ver uma atitude da morena no confinamento.

A sister contou que passou mal por causa da alimentação da Xepa no Big Brother. A estrela passou mal no banheiro e vomitou. Assim, a equipe do programa a chamou para um atendimento médico no confessionário.

Ao voltar para a casa, ela disse que a médica deu o conselho para ela limitar sua alimentação ao arroz e feijão, mas ela se negou. “Hoje a médica me chamou, porque eu não falei nada. Eu vomitei. Desde que eu estou comendo, eu estou vomitando, porque meu organismo não está acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia. O que eu ia comer? Não vou ficar com fome”, afirmou ela sobre a comida disponível na Xepa.

Então, ela contou sobre o conselho da médica. “A médica me chamou e falou: ‘Tenta comer só arroz e feijão’. E eu fiquei: ‘Cara, não vim aqui para ficar sendo diferente. Se eu estou na Xepa, eu estou na Xepa’. Eu não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata. Obviamente, todo mundo está no mesmo barco. Vai fazer falta para todo mundo”, comentou.

Leia também: Especialista diz por que Gracyanne Barbosa deve beber 7 litros de água por dia