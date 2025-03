BBB 25: Delma detona comportamento de sister: 'Veneno nos olhos'

Em conversa com Aline e Vinícius, Delma falou de uma sister e ensaiou o que vai falar para ela se for chamada no próximo Sincerão

Nesta sexta-feira, 14, na área externa da casa do BBB 25, Aline, Delma e Vinícius falaram sobre o comportamento de Eva.

"Ruim ver algumas coisas que estou vendo, tipo Eva", começou o brother. Após ouvir o colega de confinamento, a dona de casa também opinou sobre a sister e ensaiou um discurso que faria no Sincerão se fosse chamada pela amiga de Renata.

"Ela sempre teve esse jeitinho mais meigo. A força dela sempre foi a amiga dela. Se Eva me chamar para esse Sincerão, vou falar: 'Gra (Gracyanne Barbosa) não estava errada de dizer que você tinha veneno nos olhos. Eu que estava errada de acreditar que seu coração era bom", disparou.

Delma seguiu o discurso e também criticou Renata, que retornou para a casa nesta manhã após ter sido escolhida para ficar na Vitrine do Seu Fifi. "Estou vendo hoje que vocês são duas cobras juntas", detonou. "Se me puxar, vai escutar também", acrescentou.

Aline comenta que ela deve ser o alvo na dinâmica. "Vão querer me chamar para dizer que estão reagindo". A sogra se Guilherme completa: "Acha que levou pipoca porque não me chamou. O povo quer cachorrada, vai ter cachorrada. Eu vou chamar de cobra, de falsa", afirmou

Aline critica postura de Renata após retorno

O retorno de Renata ao confinamento do BBB 25 agitou os participantes do reality show nesta sexta-feira, 14. A sister passou cerca de 24 horas na dinâmica inédita denominada 'Vitrine do Seu Fifi', realizada em um shopping no Rio de Janeiro.

Assim que voltou para a casa mais vigiada do país, Renata protagonizou uma discussão acalorada com Aline. Isso porque, durante a visita do público à bailarina, ela descobriu várias fofocas sobre os colegas, incluindo a ex-policial militar. Após o bate-boca, Aline conversou com Vinicius a respeito da situação. "Vai cair, viu? Vai cair, porque não está tendo nem humildade para reconhecer as coisas que ela mesma falou (...)", disse. Saiba mais!

