BBB 25: Diego Hypolito relata emoção com atitude de sister: 'Tão fofa'

Elogiou! O brother Diego Hypolito revelou ter ficado emocionado ao descobrir a atitude de uma sister dentro do BBB 25

A eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25, da TV Globo, segue sendo um dos assuntos mais comentados pelos brothers dentro da casa. Na tarde desta quarta-feira, 19, Diego Hypolito, que mais cedo havia definido a saída da musa fitness como 'justiça', elogiou a última atitude da sister no programa.

Isso porque, assim que foi eliminada, Gracyanne escolheu Delma para participar da dinâmica 'Pegar ou Guardar'. Desta vez, a sogra de Guilherme poderá escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si.

Ao descobrir que dona Delma foi opção da musa fitness para ganhar o dinheiro, Diego prontamente elogiou a decisão da ex-colega de confinamento. "Achei a Gracy tão fofa por ter colocado você [Delma]. Olha... Falou muito sobre ela. Eu fiquei bem emocionado", declarou o brother.

"Mas eu já esperava que ela deixaria para a Del", comentou Guilherme. Vitória Strada, que também estava presente na conversa com os brothers, concordou com a afirmação do genro de Delma. "Mas ela ia deixar pra Del. Ela sempre gostou muito da Del", disse a atriz.

Vale lembrar que, caso Delma decida ficar com os R$ 90 mil, toda a casa do BBB 25 será colocada no ‘Tá com Nada’. Caso isso aconteça, será a segunda vez nesta temporada que os brothers terão alimentos racionados.

Diego achou fofo a Gracyanne ter escolhido a Delma para a dinâmica 'Pegar ou Guarda': "Olha, falou muito sobre ela, fiquei bem emocionado." #BBB25pic.twitter.com/PsJIuCb8oi — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2025

Vilma diz que sister 'não se manca'

Clima tenso no BBB 25! Na tarde desta quarta-feira, 19, Vilma demonstrou incômodo ao observar uma atitude de Vitória Strada na cozinha da casa. Isso porque, segundo a sister, a atriz teria usado algumas vasilhas e as colocado na pia para lavar.

Em conversa com João Gabriel, que finalizava uma refeição, dona Vilma aconselhou o goiano a não lavar os itens deixados por Vitória. A mãe de Diogo Almeida ainda ressaltou que também só lavaria o que eventualmente usasse; confira mais detalhes!

