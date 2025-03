BBB 25: Gracyanne Barbosa analisa indicação ao paredão: 'Ele não tem'

A sister Gracyanne Barbosa, indicada direto ao nono paredão do BBB 25, questionou a decisão do líder em colocá-la na berlinda

A formação do nono paredão do BBB 25 deixou os brothers bem agitados. Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, Gracyanne Barbosa, indicada direto para a berlinda por Guilherme, líder da semana, refletiu sobre a escolha do fisioterapeuta em colocá-la na zona de risco.

Em conversa com Maike, Gracyanne quis saber sobre a discussão anterior entre Guilherme e outros brothers a respeito da votação. Assim que o paredão se formou, o líder questionou os votos de João Gabriel e João Pedro em Daniele Hypolito.

Segundo o genro de dona Delma, os irmãos gêmeos possuem outros embates na casa e, por isso, não entendia o propósito de priorizarem voto na ex-ginasta neste momento. Maike, por sua vez, explicou para a musa fitness que Guilherme estava interessado em saber sobre a estratégia do grupo.

"Ele queria saber a nossa estratégia, porque na cabeça dele a gente tem que votar em quem tem embate. E a gente está em um jogo de estratégia e posicionamento, não só posicionamento, mas de estratégia também", disse o brother.

Gracyanne Barbosa, então, concordou com o ponto de vista de Maike e ressaltou que, assim como os gêmeos, Guilherme também foi estrategista quando a indicou para o paredão. "Engraçado... porque ele não tem embate comigo", declarou a sister.

"Nunca teve, tanto que ele me abraçou e falou: 'Eu jamais abraçaria alguém que estou indicando'. Então, novamente, duas réguas. Vocês não podem ter uma estratégia e o lado de lá pode ter uma estratégia?", refletiu Gracyanne, por fim.

Vale lembrar que a musa fitness disputa o nono paredão da temporada contra Daniele Hypolito e Eva. A sister mais votada pelo público será eliminada ao vivo na terça-feira, 18.

💬 Maike: "Ele queria saber a nossa estratégia. Na cabeça dele, a gente tem que votar em quem tem embate"

