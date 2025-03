BBB 25: Brothers discutem após formação de paredão: 'Estratégia'

O líder Guilherme questionou os votos dos irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel no nono paredão do BBB 25

A formação do nono paredão do BBB 25 deixou os brothers bem agitados. Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, Guilherme, líder da semana, procurou João Gabriel e João Pedro para questioná-los a respeito do voto dos irmãos gêmeos em Daniele Hypolito.

De acordo com o genro de Delma, não fazia sentido os goianos priorizarem voto na ex-ginasta neste momento. "É uma opinião minha de jogador, vocês não precisam concordar. O maior embate de vocês hoje é Dani? Foram vocês que votaram nela?", perguntou ele.

Após ouvir uma resposta positiva dos gêmeos, Guilherme seguiu: "Se a gente tem um embate aqui, a gente tem que bater no peito e dizer: 'Vem tu'. Aí eu fiquei sem entender", opinou o líder. "É estratégia, meu amigo", declarou João Gabriel. Em seguida, João Pedro explicou a decisão de dividir os votos do Quarto Fantástico.

"Vocês não conseguiriam votar em outras pessoas que têm mais embate, por exemplo, Aline ou Vitória [Strada], que vocês colocaram no paredão?", questionou Guilherme. "É coisa da... a Renata sabe", disse o goiano. "Vocês são sete pessoas, nós somos seis. Estou ali para defender meu grupo e você quer que eu não faça os 'trem' para defender o meu grupo?!", disparou João Gabriel.

"Cada um faz seu jogo e faz o que acha que tem que fazer. Você faz o seu jogo e eu faço o meu. Você está reclamando da gente dar voto na Dani. Da onde você está tirando isso?!", continuou o brother. "Se para vocês é normal ter uma briga aqui e não comprar essa briga, para mim não existe", concluiu Guilherme.

EITAAAAAAAA!!!! É CONFUSÃO NA COZINHA! 🔥



Guilherme: "Se pra vocês é normal, ter uma briga aqui e não comprar essa briga. Isso pra mim não existe" 💥💥 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/DzXOSArH3c — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Quem está no paredão?

Na noite de domingo, 16, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o nono paredão da temporada, que é disputado por Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. Uma delas será eliminada na noite de terça-feira, 18.

A noite de votação começou com o anjo João Gabriel dando a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. A sister Renata também estava imune por causa da Vitrine do Seu Fifi. Então, o líder Guilherme colocou Gracyanne Barbosa no paredão.

"O que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. E se a gente não lembra as nossas falas pega muito mal aí fora. E é um dos principais motivos para eu indicar a Gra ao paredão", disse ele; confira mais detalhes!

Leia também: Aline surpreende com confissão sobre sua vida amorosa fora do BBB 25