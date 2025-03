Aline surpreende com confissão sobre sua vida amorosa fora do BBB 25

Os brothers Aline, Guilherme e Vinícius conversaram na cozinha do BBB 25, da Globo, na madrugada desta segunda-feira, 17

Os brothers Aline,Guilherme e Vinícius conversaram na cozinha do BBB 25, da Globo, na madrugada desta segunda-feira, 17, sobre tratar com normalidade os famosos que entram no confinamento. Durante o papo, o fisioterapeuta disse que "se tiver que tretar, vai ter que tretar", independentemente de quem seja a pessoa. Já a policial militar fez uma confissão sobre sua vida amorosa fora da casa.

"Aqui dentro é todo mundo igual (...) Acho que estava falando de Diogo [Almeida] na época, que eu estava gostando dele. (...) Eu estava considerando várias possibilidades, dentre elas, eu falei: 'Se ele estiver se achando porque é artista, deixa eu dizer uma coisa para ele: ' Para mim não diz nada'. Diga aí, Vini, [Vinícius] que eu tenho uma carreira tão linda lá fora", disse ela, que sorriu em seguida.

Na sequência, a policial militar se dirigiu a Vitória Strada e sugeriu a ela que seria um determinado artista, mas oo nome dele não foi revelado. "Eu acho que tu conhece. Acho não, tenho certeza". Vinícius, por sua vez, chegou a se aproximar da atriz para falar, mas Aline o alertou de que cochichos não são permitidos.

"No dia que Guilherme souber, vai cair para trás... Quem é a pessoa", disse Vinícius. "Ou 'as pessoas', né?", retrucou Aline. E Vinicius devolveu: "Aline, se poupe. Estou te poupando, mas você não se poupa, é difícil. Aline é Camarote".

Quem está no Paredão?

Na noite deste domingo, 16, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o nono paredão da temporada, que é disputado por Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. Uma delas será eliminada na noite de terça-feira, 18. Saiba quem votou em quem.

Leia também: BBB 25: Gracyanne Barbosa cai no choro ao se desculpar com brothers