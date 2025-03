BBB 25: Gracyanne, Eva e Daniele estão no nono paredão

Na noite deste domingo, 16, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do nono paredão da temporada, que é disputado por Gracyanne, Eva e Daniele

Na noite deste domingo, 16, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o nono paredão da temporada, que é disputado por Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito. Uma delas será eliminada na noite de terça-feira, 18.

A noite de votação começou com o anjo João Gabriel dando a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. A sister Renata também estava imune por causa da Vitrine do Seu Fifi. Então, o líder Guilherme colocou Gracyanne Barbosa no paredão. “O que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. E se a gente não lembra as nossas falas pega muito mal aí fora. E é um dos principais motivos para eu indicar a Gra ao paredão”, disse ele.

Na sequência, a casa realizou a votação no confessionário e a mais votada foi Eva. No segundo lugar, Delma e Daniele ficaram empatadas e o líder Guilherme mandou Daniele para o paredão. Então, Gracyanne teve o poder contragolpe e teve que escolher uma das pessoas que estava na Mira do Líder. Ela escolheu João Gabriel para puxar para o paredão.

Com isso, Vinicius entrou em ação com o Poder Curinga, que era o Poder Direto. Ele teve que vetar uma pessoa da prova bate-volta e escolheu vetar Eva. Assim, apenas Daniele e João Gabriel disputaram a prova bate-volta e ele escapou da berlinda.

Saiba quem votou em quem:

Vitória votou em Eva

Eva votou em Delma

Daniele votou em Eva

Maike votou em Daniele

Delma votou em Eva

João Gabriel votou em Daniele

João Pedro votou em Daniele

Vinicius votou em Eva

Vilma votou em Delma

Diego votou em Eva

Renata votou em Delma

Aline votou em Eva

Gracyanne votou em Aline