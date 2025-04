Qual era o salário do Papa Francisco? O que se sabe sobre o pagamento dele

Após a morte do Papa Francisco, os fiéis se questionaram: Será que o Papa tinha um salário? Saiba o que ele já disse sobre ganhos financeiros

A morte do Papa Francisco deixou a igreja católica de luto nesta semana. Ele faleceu na segunda-feira, 21, aos 88 anos. Em meio ao período de tristeza, os fiéis descobrem detalhes de como era a vida dele e uma das perguntas é: Será que o Papa tinha salário?

De acordo com a imprensa internacional, o Papa Francisco era o chefe de Estado do Vaticano, mas não tinha um salário. Ele não recebia uma quantia pré-definida todos os meses. Em entrevista ao documentário Amém: Perguntando ao Papa, de 2023, o próprio pontífice contou o que fazia para comprar algo ou para se alimentar.

“ Quando preciso de dinheiro para comprar sapatos ou algo assim, eu peço. Não tenho um salário, mas não me preocupo com isso, pois sei que serei alimentado de graça ”, afirmou ele. Assim, os custos de moradia e alimentação são pagos pela Santa Fé para os papas.

Inclusive, a falta de pagamento para o Papa Francisco tem uma relação com sua crença. Ele fazia parte da Companhia de Jesus, que possui o voto de pobreza. Portanto, Francisco fazia questão de manter os seus votos de pobreza e viver com o simples e básico para o dia a dia.

A causa da morte do papa

Na tarde desta segunda-feira, 21, os representantes do Vaticano divulgaram oficialmente qual foi a causa da morte do Papa Francisco. Ele faleceu aos 88 anos durante a madrugada desta segunda-feira.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão. Ele morreu às 7h35, horário do Vaticano.

