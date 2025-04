A influencer Poliana Rocha afirma que a espiritualidade é uma característica pessoal muito presente em sua vida ao compartilhar publicação sobre o assunto

A influencer Poliana Rocha, de 48 anos, casada com o cantor Leonardo, de 61, compartilhou, nesta segunda-feira, 21, uma publicação que refletia sobre a alta sensibilidade espiritual. Na ocasião, a famosa respostou o conteúdo nos stories de seu perfil no Instagram e adicionou um: "euzinha", para indicar que se identificava com as palavras no texto.

"Pessoas com alta sensibilidade espiritual não escutam apenas o que é dito, elas escutam o que é sentido. Leem o não dito, sentem o que está no ar, percebem a verdade escondida por trás dos gestos e sorrisos. Elas captam energias, notam o clima mudando, reconhecem quando o olhar não combina com as palavras", começou o texto.

"Mesmo em silêncio, enxergam o que muitos ignoram. Fingem que não sabem, mas sabem muito. Sentem tudo", diz.

Confira:

Poliana Rocha reposta publicação sobre espiritualidade - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha descobre pinta suspeita na mão

Recentemente, Poliana foi ao dermatologista para investigar uma pinta encontrada em sua mão. Segundo ela, a descoberta foi feita pela neta Maria Flor, de dois anos, filha do meio do cantor Zé Felipe com a influencer Virginia Fonseca.

No médico, a jornalista recebeu a notícia de que o sinal não apresenta perigo à saúde.

"Apareceu uma pinta na minha mão. Flor que descobriu", contou ela, que também é avó de Maria Alice, de três anos, e de José Leonardo, de sete meses. Confira!

Leia também: Poliana Rocha curte aula de yoga ao lado de Maria Alice e Maria Flor