O filho do apresentador Marcos Mion e da designer Suzana Gullo, Romeo, de 19 anos, surge curtindo a viagem em uma série de cliques compartilhados nas redes sociais

O apresentador Marcos Mion e a esposa, a designer Suzana Gullo, encantaram os fãs ao publicar imagens do filho Romeo, de 19 anos, conhecendo a Disney . Nesta terça-feira, 22, a mãe do menino compartilhou uma série de imagens em seu perfil no Instagram em que exibe a felicidade do jovem curtindo a viagem.

"Uma viagem baseada no amor, no respeito, carinho e inclusão", escreveu na legenda da publicação.

Romeo foi diagnosticado ainda criança com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele viajou acompanhado dos pais e dos irmãos, Donatella, de 15 anos, e Stefano, de 14.

Confira, abaixo, a série de registros:

Em 2023, Mion viajou para Jerusalém e não levou Romeo. Na época, ele explicou o motivo:

"A viagem vira um terror, um castigo pra ele, ele odeia tudo, se sente culpado e arrasado por ter essas crises, e nós também, péssimos, acabados. Imagina o coração de um pai e de uma mãe com uma escolha de ter trazido ele numa viagem. E no final das contas fica todo mundo triste e chorando", contou na época.

